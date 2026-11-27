Für den Haushalt sollen Behörden fusionieren. Das könnte Hamburgs Klima- und Verkehrspolitik verändern.

Bürgermeister Peter Tschentscher mit den Senatoren Grote, Fegebank und Tjarks. Zwei von ihnen hält die CDU offenbar für verzichtbar. Davon verspricht die CDU sich große Einsparungen im Haushalt.

Und so ganz nebenbei würde sicherlich die Umweltpolitik bei Verkehrs- und Bauprojekten geschwächt. Einsparungen ausgerechnet bei Bildung und Wissenschaft, dafür aber teure Wunschprojekte fortsetzen? Dieses Senatshandeln von SPD und Grünen will die CDU nicht mittragen. Sie schlägt für die Haushaltsberatungen ganz was anderes vor: Zwei Behörden sollen zusammengelegt und damit zwei Senatorenposten eingespart werden.

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Welche Behörden da verschwinden würden, das ist wohl CDU-Wunschdenken.