CDU wirft SPD-Politiker in Bielefeld Neutralitätspflichtverletzung vor

Ingo Nürnberger, SPD-Sozialdezernent der Stadt Bielefeld, wird von der CDU wegen seiner Aktivitäten im Bundestagswahlkampf für die SPD beschuldigt, gegen die Neutralitätspflicht zu verstoßen. Die CDU fordert Oberbürgermeister Pit Clausen auf, zu prüfen, ob Nürnberger dienstliche Ressourcen für private Zwecke nutzt. Nürnberger weist die Vorwürfe zurück und betont, dass er in seinen sozialen Medien klar zwischen seinen Funktionen als Dezernent und als OB-Kandidat unterscheidet

Bielefeld . Ingo Nürnberger, der SPD - Sozialdezernent der Stadt Bielefeld , engagiert sich aktiv im Bundestagswahl kampf für seine Partei. Die CDU sieht darin einen Verstoß gegen die Neutralitätspflicht . Ralf Nettelstroth, Fraktionschef der Union im Rat, fordert Oberbürgermeister Pit Clausen ( SPD ) in einem offenen Brief auf, die zukünftige Einhaltung des Neutralitätsgebots zu gewährleisten. Nürnberger ist zudem der SPD -OB-Kandidat für die Kommunalwahl im Herbst.

Die Büros des Oberbürgermeisters bestätigten den Eingang des Briefs und erklären, dass eine Prüfung umgehend eingeleitet werde.In den vergangenen Wochen habe Nürnberger laut Nettelstroth die Trennung zwischen seinem Amt als Dezernent und dem stellvertretenden Vorsitz im SPD-Unterbezirk „mehrfach verletzt“. Als Beleg nennt er eine „eindeutige Plakatierung für die SPD“, den Haustürwahlkampf mit Flyern für die SPD sowie deren Bundestagskandidatin Wiebke Esdar und die Teilnahme an Infoständen. Die Bielefelder CDU kritisiert zudem, dass durch das Verlinken des Impressums der Stadt Bielefeld auf den sozialen Netzwerken von Ingo Nürnberger diese Kanäle von der Stadt betrieben würden. Nettelstroth argumentiert: „Hierbei entsteht der Eindruck, dass dienstliche Ressourcen für private Zwecke genutzt werden.“Nürnberger weist die Vorwürfe der CDU entschieden zurück. Er betont, dass er seit einiger Zeit in seinen Beiträgen in den sozialen Medien darauf achtet, klar zu machen, ob er sich als Sozialdezernent oder als Oberbürgermeister-Kandidat äußert. Er kennzeichne die Beiträge deutlich unterscheidbar mit „SozDezBi“ (als städtischer Dezernent) oder „IngOBielefeld“ (als OB-Bewerber und Wahlkämpfer). Nürnberger erklärt, dass er sich sowohl als Dezernent als auch als Kandidat für Sachlichkeit einsetzt. Wenn er im Wahlkampf unterwegs sei, tue er das in seiner Freizeit, in der Regel am Wochenende, und ohne Bezug auf sein Amt als Beigeordneter. Dies geschehe „im Übrigen auch in einem Umfang, der sich mit meinen dienstlichen Pflichten vereinbaren lässt.“ Der SPD-Fraktionsgeschäftsführer Björn Klaus kritisiert, dass die CDU den Brief öffentlich gemacht hat, ohne zuvor seine Partei zu kontaktieren. Er bezeichnet dies als „ungewohnt schlechten Stil.





nwnews / 🏆 22. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

SPD CDU Bielefeld Neutralitätspflicht Bundestagswahl Sozialdezernent Oberbürgermeister

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Nürnberger SPD-Chef Ahmed startet Oberbürgermeister-KampfNasser Ahmed, Vorsitzender der Nürnberger SPD, hat sein Interesse an der Kandidatur für das Amt des Oberbürgermeisters in Nürnberg im Frühjahr 2026 bekundet. Ahmed, der seit 2014 im Nürnberger Stadtrat sitzt, sieht die Stadt in den letzten Jahren im Stillstand. In einem professionell produzierten Video, das er in den sozialen Medien veröffentlichte, erklärte Ahmed: 'Im Video steckt viel Herzblut von mir, weil mir Nürnberg so am Herzen liegt'. Ahmed wird gegen den aktuellen Amtsinhaber Marcus König (CSU) antreten. Im Rahmen eines offenen Nominierungsprozesses innerhalb der SPD tritt auch Elisabeth Ries, Sozialreferentin und von den Nürnberger SPD-Frauen nominiert, als Kandidatin an. Die Nürnberger SPD hat sich für ein transparentes Verfahren entschieden, um die Erfahrungen aus der letzten Oberbürgermeisterwahl 2020 zu berücksichtigen, bei der der SPD-Kandidat Thorsten Brehm gegen Marcus König verlor.

Weiterlesen »

CDU mit AfD gegen SPD und Grüne: So setzte Merz seine Asyl-Wende durch348 Ja-Stimmen, 344 Nein-Stimmen. Der CDU-Asyl-Antrag hat eine Mehrheit! Ein wahrer Krimi spielte sich am Mittwoch im Bundestag ab.

Weiterlesen »

Klimaschutz in Berlin unter CDU und SPD: Nichts als heiße LuftMit der aktuellen Finanzplanung verabschiedet sich Berlins Senat endgültig von seinen großen Zielen beim Klimaschutz. Selbst in der SPD rumort es.

Weiterlesen »

Geldsegen für CDU, CSU und SPD: Österreichische Kryptoplattform spendet Millionenbetrag an deutsche ParteienMöchten Sie wirklich alle Artikel aus Ihrer Merkliste löschen? Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

Weiterlesen »

SPD und CDU kritisieren AfD: Tausende protestieren in Hamburg gegen Auftritt von Alice WeidelNach den Protesten gegen Rechts Anfang des letzten Jahres mit Zehntausenden Teilnehmern kommen in Hamburg erneut viele Menschen zusammen. Anlass ist dieses Mal ein Auftritt von Alice Weidel im altehrwürdigen Rathaus. Von Bürgermeister Tschentscher und der CDU gibt es scharfe Worte in Richtung AfD.

Weiterlesen »

Gemeinsamer Antrag von SPD, Grünen und CDU: Einfachere Straßenfeste und Stärkung der Wochenmärkte in HamburgDie Fraktionen von SPD, Grünen und CDU wollen in der nächsten Bürgerschaftsitzung gemeinsam einen Antrag einreichen, der die Organisation von Straßenfesten in Hamburg vereinfacht und entlastet. Zusätzlich sollen die Wochenmärkte in Hamburg gestärkt werden.

Weiterlesen »