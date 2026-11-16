CDU-Wirtschaftsrat warnt vor historischem Verteilungskampf in Deutschland

Präsidentin Astrid Hamker und Generalsekretär Wolfgang Steiger des CDU-Wirtschaftsrats fordern drastische Reformen. Der Verband warnt vor sozialen Schlachten und wirtschaftlichem Stillstand ohne massive Änderungen.

Der CDU-Wirtschaftsrat schickt eine klare und unmissverständliche Warnung an die politische Führung in Deutschland. Präsidentin Astrid Hamker und Generalsekretär Wolfgang Steiger haben in einem Brandbrief an ihre Mitglieder vor einem historischen Konflikt um Ressourcen und Wohlstand alarmiert. Die beiden Spitzenfunktionäre betonen in dem Schreiben, dass der Bundesrepublik Verteilungskämpfe bevorstehen, wie sie in der Geschichte der Bundesrepublik noch nie erlebt wurden.

Wirtschaftlicher Stillstand und steigende Schulden

Die Rechnung des Wirtschaftsrats ist denkbar einfach und besorgniserregend. Deutschland habe sechs Jahre wirtschaftlichen Stillstand hinter sich, während die jüngste Erholung der Konjunktur zu großen Teilen mit Staatsgeld und hohen Schulden erkauft worden sei. Gleichzeitig steigen die Ansprüche der Bevölkerung an den Staat immer weiter an. Kurz gesagt heißt das für den Verband: Der wirtschaftliche Kuchen wird nicht größer, aber immer mehr Menschen wollen ein Stück davon haben.

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Dieses Szenario trifft auf überbordende staatliche Ansprüche, wie es im Schreiben des Verbandes heißt. Vieles lasse sich in der aktuellen Lage nur noch auf Pump bezahlen. Die wachsenden Zinslasten für den Staatshaushalt zeigen nach Ansicht des Verbandes, dass dieser finanzielle Kurs nicht mehr lange durchzuhalten sei. Die wachsende Verschuldung sei möglicherweise nur ein Symptom und ein Vorbote einer noch viel größeren Entwicklung.

Gefahr für Leistungsträger und Unternehmen

Die Befürchtung der Funktionäre geht dahin, dass der Kampf ums Geld härter wird und dies politische Konsequenzen hat. Je intensiver dieser Wettbewerb um verfügbare Mittel wird, desto stärker geraten Unternehmer, Vermögende und Menschen, die auf Eigenverantwortung und das Leistungsprinzip setzen, politisch unter Druck. Der Verband warnt ausdrücklich davor, immer stärker auf das Geld der sogenannten Kapitalisten zuzugreifen.

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Denn dieses Geld könne der Staat nur einmal verteilen, was zu erheblichen negativen Folgen führen würde. Die Gefahr besteht darin, dass Unternehmer in andere Länder abwandern, weil sie sich hier nicht mehr gesehen oder belastet fühlen. Folglich bleiben notwendige Investitionen aus, was langfristig die Arbeitsplätze und den Wohlstand in Deutschland gefährdet.

Forderungen nach marktwirtschaftlichen Reformen

In ihrem Manifest äußern Astrid Hamker und Wolfgang Steiger konkrete Forderungen an die Politik, um dieser Entwicklung entgegenzuwirken. Sie plädieren für niedrige Steuern und Abgaben, um die Wirtschaft zu entlasten. Zudem fordern sie flexiblere Arbeitsmärkte und stärkere Anreize zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit. Der Verband sieht ein Ende der sogenannten Rentengeschenke als notwendig an, um die Tragfähigkeit des Systems zu sichern.

Ebenfalls auf der Liste der geforderten Maßnahmen stehen bezahlbare Energie und ein Ende deutscher Sonderwege in der Klimapolitik. Die Bundesregierung bekommt in diesem Kontext ihre eigene Kritik ab, da die aktuelle Politik als Teil des Problems identifiziert wird. Ohne diese grundlegenden Änderungen sehe der Verband keine realistische Perspektive für eine nachhaltige wirtschaftliche Belebung des Landes.