Cedric Beidingers Tochter Leni sagte zuerst 'Mama'. Doch plötzlich war das Wort weg. Jetzt gibt es gleich mehrere Neuigkeiten.

haben gerade allen Grund zum Strahlen: Ihre Tochter Leni plappert munter drauflos! Bei der "Hype Fight Night" erzählten die beiden im-Interview, wie sich ihre Kleine sprachlich entwickelt.

Leni ist inzwischen ein Jahr und einen Monat alt. Welches Wort sie zuerst gesagt hat, wusste Cedric sofort, und das dürfte vor allem ihre Mama gefreut haben. , erinnerte sich der Realitystar lachend. Nach der Woche voller Gebrabbel sah es allerdings schon wieder ganz anders aus.

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Wie Cedric weiter erzählt, war die Kleine danach erst mal wieder still.

"Dann war es auf einmal weg für zwei, drei Wochen, in denen wir dachten: Wie hat sie das Wort verloren", erinnert er sich im Gespräch. Diese Sorge hat sich inzwischen erledigt: "Und jetzt fängt es an: Jetzt spricht sie halt, sagt alles.

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" Und der Papa? Der geht natürlich nicht leer aus. Auf die Frage, ob Leni auch ihn beim Namen nennen kann, verriet Cedric stolz: "Papa und seit gestern noch Opa.

" Um mit der Familie zu kommunizieren, nutzt der Sprössling außerdem verschiedene Gesten. Mama Eliza hilft natürlich dabei.

"Wir versuchen halt, mit vielen Gesten auch zu artikulieren, was man machen kann. Wie zum Beispiel Essen. Und das macht sie schon, seitdem sie, ich glaube, acht Monate alt ist oder so". Aber nicht nur beim Sprechen, sondern auch beim Laufen war Leni früh dran.

Wie Eliza erzählte, machte die Kleine schon mit neun Monaten ihre ersten Schritte. Trotz dieser beeindruckenden Meilensteine will die dreifache Mutter die Entwicklung ihrer Kinder nicht miteinander vergleichen. Leni ist das erste gemeinsame Kind von Cedric und Eliza – und zugleich das jüngste Mitglied ihrer Familie. Mit ihrer Geburt wurde die Patchworkfamilie also noch ein Stück größer.

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Schon wenige Wochen, nachdem Leni auf die Welt gekommen war, stand für das Paar eine Sache fest: Äußerlich kommt die Kleine vor allemDarin waren sich Mama und Papa damals völlig einig. Wie die Eltern meinen, hat die Kleine ihre blaue Augenfarbe von Cedric. Instagram / DRrilvMjEhSCedric Beidinger und Eliza Klenner bei den RTL+ Reality Awards 2026 im Maritim Hotel BonnTotal süß! Ihre Freude über diese Momente ist ansteckend.