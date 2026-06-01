Fortuna Düsseldorf ist in die 3. Liga abgestiegen, trotz der Leistungen von Cedric Itten. Der Schweizer Stürmer wurde für den WM-Kader der Schweizer Nationalmannschaft nominiert und ist mitten in der Vorbereitung auf das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada.

Fortuna Düsseldorf hat sich den Abstieg in die 3. Liga verdient, trotz der Leistungen von Cedric Itten . Der Schweizer Stürmer hat in der Saison 15 Tore und drei Vorlagen erzielt und war eine der wenigen guten Entscheidungen des Klubs.

Itten wurde trotz des Abstiegs für den WM-Kader der Schweizer Nationalmannschaft nominiert und ist mitten in der Vorbereitung auf das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada. Die Nominierung von Itten ist für Fortuna ein finanzieller Gewinn, da die FIFA Abstellungsgebühren von mindestens 250.000 Euro überweisen wird. Diese Summe könnte für die neue Liga ein wichtiger Betrag sein, der für die Ablöse eines neuen Stammspielers verwendet werden könnte





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