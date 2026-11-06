CeeDee Lamb fordert Bleiben von George Pickens trotz Fan-Drohungen

CeeDee Lamb verteidigt George Pickens gegen Trade-Gerüchte. Die Dallas Cowboys stehen unter Druck, doch die Statistiken sprechen für die Receiver-Kombination.

Die Dallas Cowboys befinden sich mitten in einer enttäuschenden Saison, was zu steigendem Druck auf das Management führt. Während einige Fans personelle Konsequenzen fordern und einen Trade für George Pickens anstreben, nimmt Star-Receiver CeeDee Lamb eine klare Position ein. Lamb setzt sich öffentlich für seinen Mannschaftskameraden ein und lehnt Gerüchte über einen möglichen Abschied ab.

Lamb verteidigt Pickens öffentlich

CeeDee Lamb äußerte gegenüber den Dallas Morning News sein Unverständnis gegenüber den Forderungen nach einem Trade. Er betonte, dass er viel von Pickens' Leistungen profitiere. Für Lamb ist die Zusammenarbeit beider Receiver entscheidend für den Erfolg des Teams. Er verweist auf die gegenseitige Unterstützung und die positiven Effekte auf dem Feld, die über reine Statistiken hinausgehen.

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Star-Receiver auf Kollisionskurs mit Fans

Trotz der soliden persönlichen Leistungen der beiden Akteure gibt es Kritik in der Fangemeinde. George Pickens konnte bislang 533 Receiving Yards erzielen, während CeeDee Lamb auf 709 Yards kommt. Beide stehen kurz davor, die Marke von 1.000 Receiving Yards zu überschreiten, sofern sie ihre aktuelle Form beibehalten. Dennoch sehen viele Anhänger die defizitäre Verteidigung und die geringen Super-Bowl-Chancen als Grund für einen Wechsel.

Taktischer Mehrwert durch zweite Anspielstation

Lambs Argumentation zur taktischen Bedeutung von Pickens ist nachvollziehbar, auch wenn dieser vor seinem Wechsel noch nicht zu den Top-Playern zählte. Durch die Präsenz von Pickens werden Gegner gezwungen, ihre Defenses aufzuteilen. Lamb wird seltener von zwei Passverteidigern gleichzeitig gedeckt. Dies schafft wertvolle Freiräume für explosive Spielzüge in der siebten NFL-Saison des 27-Jährigen.

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Front Office steht vor komplexer Entscheidung

Die Dallas Cowboys holten George Pickens im Mai 2025 von den Pittsburgh Steelers. Als Gegenleistung wurden Drittrunden-Pick für den Draft 2026 sowie Fünftrunden- und Sechstrunden-Picks für den Draft 2027 übergeben. Ein Trade von Pickens würde das Draft-Kapital der Cowboys erheblich aufstocken. Dies könnte dem Front Office helfen, sich für kommende Jahre besser aufzustellen, auch wenn dies Lamb nicht gefallen dürfte.

Konsequenzen und Blick in die Zukunft

Die Diskussion um George Pickens zeigt die Spannung zwischen kurzfristiger sportlicher Leistung und langfristiger Kaderplanung auf. Während die Fans auf schnelle Verbesserungen hoffen, verlässt sich CeeDee Lamb auf die bestehende Offensive. Die kommenden Entscheidungen des Managements werden maßgeblich darüber bestimmen, wie sich die Offense in der laufenden Saison entwickelt. Beide Seiten bleiben gespannt auf die nächsten Schritte.