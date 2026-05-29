Der gambische Stürmer Ceesay ist bei der Nationalmannschaft in Antalya in der Türkei, um ein Testspiel gegen den WM-Teilnehmer Iran zu bestreiten. Der Verband ist notorisch klamm und hätte den Trip aus der Heimat in die Türkei nur schwer zahlen können.

Der gambische Stürmer Ceesay ist bei der Nationalmannschaft in Antalya in der Türkei, um ein Testspiel gegen den WM-Teilnehmer Iran zu bestreiten. Der Verband ist notorisch klamm und hätte den Trip aus der Heimat in die Türkei nur schwer zahlen können.

Der iranische Fußball-Verband übernahm die restlichen Kosten für die Reise des über 40-köpfigen Teams. Ceesay wird in seiner Heimat als Held gefeiert nach seinen drei Treffern in der Bundesliga. Jetzt will er Nationaltrainer Johnny McKinstry beweisen, dass er in Zukunft mit ihm rechnen kann. Ab September beginnt die Qualifikation für den Afrika-Cup 2027. Der verrückte Trip von Ceesay endet übrigens bereits nach dem Iran-Test





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Ceesay Gambia Nationalmannschaft Iran Afrika-Cup 2027

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