33 Jahre trennen René 'Redo' Dost und Celine. Hat der Unternehmer Angst vor einem jüngeren Rivalen? Nun spricht er offen über das Risiko.

offen geäußert. Redo ist 58 Jahre alt, die Konditormeisterin ist 25. Damit trennen die beiden ganze 33 Jahre. Seit Ende Oktober sind sie ein Paar.

Nach eigenen Angaben hat Redo von Beginn an mit Celine über das mögliche Risiko in ihrer Beziehung gesprochen. Wichtig ist ihm vor allem, die gemeinsame Zeit zu genießen.

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"Das hab ich ganz klar geklärt – Celine kann das auch definitiv bestätigen. Ich hab gesagt: Du, pass' auf, lass uns einfach eine gute Zeit miteinander genießen" , erklärt der Gastronom. Angst vor einem möglichen jüngeren Konkurrenten scheint für ihn demnach nicht im Mittelpunkt zu stehen. Er macht seiner Partnerin keine Vorgaben für die Zukunft und konzentriert sich lieber auf das Hier und Jetzt.