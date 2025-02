Celine Marti: Die Ski-WM-Teilnehmerin mit der bewegenden Lebensgeschichte

Celine Marti, eine Polizistin aus Haiti, nahm mit über einer Minute Rückstand auf die Siegerin an der Ski-WM teil. Trotz des Ergebnisses ist sie die Siegerin der Herzen. Marti wurde als Baby auf der Straße gefunden und hat eine beeindruckende Geschichte. Sie ist seit 2017 regelmäßig Teilnehmerin an der Ski-WM und zeigt, dass dabei sein alles ist.

Celine Marti , seit 2017 regelmäßig Teilnehmerin an der alpinen Ski-Weltmeisterschaft, zeigte einmal mehr, dass \u201cDabei sein ist alles!\u201d Mit über einer Minute Rückstand auf die Siegerin Federica Brignone beendete sie das Rennen. Doch Marti, die Polizistin aus Haiti , war am Ende die Siegerin der Herzen. Die 45-Jährige hat eine bewegte Lebensgeschichte hinter sich. Marti wurde in Haiti geboren, aber wuchs nicht bei ihren Eltern auf.

„Ich bin so etwas wie eine Überlebende“, erzählt sie dem Schweizer Magazin Blick. „Als Baby wurde ich auf der Straße gefunden, und es war unklar, ob ich überleben würde.“ Mit neun Monaten wurde sie von einem Schweizer Ehepaar adoptiert und wuchs dort auf. Die Wurzeln in Haiti hat sie nie vergessen und ist stolz darauf, für diesen Staat antreten zu können. Seit 2017 nimmt sie regelmäßig an der Ski-Weltmeisterschaft teil – ihre beste Platzierung bisher war der 52. Platz im Slalom. Marti betont: „Es war nicht immer klar, dass ich die starke Frau werde, die ich heute bin.“ \u201cDas Ziel war es, unten anzukommen und das Rennen zu meistern. Ich bin sehr zufrieden“, sagt sie. „Es war nicht so schwer wie gedacht, vielleicht hätte ich mehr wagen können. Aber ich bin sehr auf Sicherheit bedacht, dass ich gut ankomme.





