Fan-Proteste vor dem Spiel gegen Kilmarnock zwingen Schiedsrichter John Beaton zur Abbruch der zweiminütigen Schweigeminute am Remembrance Day.

Schiedsrichter John Beaton (44) brach die geplante zweiminütige Schweigeminute vor dem Ligaspiel zwischen Celtic Glasgow und Kilmarnock in der schottischen Premiership nach nur zwölf Sekunden ab. Ein Teil der Fans buhte ausufernd während der Gedenkaktion für die Opfer der Weltkriege, was den offiziellen Ablauf störte.

Abruch der Schweigeminute im Detail

Die Tradition der Schweigeminute am Remembrance Day ist im Vereinigten Königreich fest verankert und findet jedes Jahr am 11. November statt. An diesem Tag wird landesweit um 11 Uhr für zwei Minuten innegehalten, um der gefallenen Soldaten und Zivilisten der beiden Weltkriege sowie späterer Konflikte zu gedenken. Diese Gedenkform geht historisch auf den 11. November 1918 zurück, als die Waffenstillstandsverträge des Ersten Weltkriegs in Kraft traten. Fußballklubs halten in der Regel vor ihren Spieltagen eine Schweigeminute ab, wie es auch Celtic vor dem Duell gegen Kilmarnock beabsichtigt hatte. Doch die buhenden Fans von Celtic Glasgow sorgten dafür, dass Schiedsrichter John Beaton die Gedenkaktion nach lediglich zwölf Sekunden abbrach, da die Störung den respektvollen Charakter der Minute überlagerte.

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Hintergründe der Fan-Proteste

Es ist nicht das erste Mal, dass sich die Anhänger von Celtic Glasgow gegen die Schweigeminute am Remembrance Day auflehnen. Der Klub wurde einst von Iren gegründet, und die Anhänger verweisen mit ihren buhenden Rufen explizit auf die Rolle der britischen Armee im Nordirlandkonflikt, der von 1969 bis 1998 dauerte. Diese historischen und politischen Spannungen prägen die Beziehung zwischen dem Verein und der britischen Militärtradition bis heute. Bereits in den vergangenen Jahren zeigten sich Celtic-Anhänger während der Schweigeminute unkooperativ: Sie wandten sich vom Spielfeld ab, verwendeten Schmähgesten oder warfen Tennisbälle auf den Rasen, um ihre Ablehnung zum Ausdruck zu bringen.

Mediale Aufarbeitung durch Celtic TV

Ein weiteres Merkmal des angespannten Verhältnisses zwischen Celtic und dem Remembrance Day zeigt sich in der medialen Präsentation des Vereins. Auf den grün-weißen Heimtrikots von Celtic fehlte traditionell die rote Mohnblume (Red Poppy). Dieses Symbol erinnert an die Mohnblumen, die auf den Schlachtfeldern Flanderns wuchsen, und wird von vielen Menschen im Vereinigten Königreich rund um den Gedenktag an der Kleidung getragen. Celtic verzichtet bewusst darauf, die Blume auf den Trikots zu zeigen. Zusätzlich fiel auf, dass das klubeigene Fernsehen, Celtic TV, während der gestörten Schweigeminute den Ton der Übertragung abdrehte, anstatt die buhenden Fans live ausstrahlen zu müssen.

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Konsequenzen für das Spielgeschehen

Der vorzeitige Abbruch der Schweigeminute hatte unmittelbare Auswirkungen auf den Start des Spiels in der schottischen Premiership. Schiedsrichter John Beaton stand vor der schwierigen Entscheidung, die Gedenkzeremonie zu unterbrechen, um den weiteren Spielverlauf nicht zu gefährden oder die Würde der Veranstaltung komplett zu missachten. Die kurze Dauer von zwölf Sekunden im Gegensatz zur vorgesehenen zweiminütigen Pause unterstreicht die Intensität der fanbasierten Proteste. Für die Zuschauer vor Ort und im Fernsehen bedeutete dies ein abruptes Ende der nationalen Gedenktradition zugunsten des sportlichen Wettkampfs zwischen Celtic Glasgow und Kilmarnock.

Langfristige Bedeutung für den Fußball

Diese Vorfälle zeigen die anhaltenden Konflikte zwischen sportlichen Traditionen und politischen oder historischen Sensibilitäten im britischen Fußball. Die Schweigeminute soll ursprünglich allen Gefallenen gelten, doch für einen Teil der Celtic-Fans ist sie mit der Politik der britischen Armee verbunden, die sie ablehnen. Solche Konflikte bleiben ein wiederkehrendes Thema, insbesondere an Orten mit starker irischer Diaspora-Präsenz. Die Reaktionen der Verantwortlichen, sei es durch den Schiedsrichter oder die Medien, definieren neu, wie mit dieser sensiblen Tradition umgegangen wird. Die Geschichte wird sich fortsetzen, solange die historischen Unterschiede zwischen den Gemeinschaften bestehen, die Celtic Glasgow repräsentiert, und den staatlichen Gedenktraditionen des Vereinigten Königreichs.