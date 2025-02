Celtic Stürmer Maeda kehrt gegen Bayern zurück

Daizen Maeda darf nach einer erfolgreichen Berufung gegen eine Sperre im Champions League-Hinspiel gegen Bayern München für Celtic Glasgow auflaufen.

Celtic Glasgow kann im Play-off-Hinspiel der Champions League gegen Bayern München nun doch auf seinen Top-Angreifer Daizen Maeda (27) bauen. Die Uefa reduzierte die ursprüngliche Zwei-Spiele-Sperre gegen den Japaner, Maeda ist damit gegen den deutschen Rekordmeister am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) spielberechtigt. Der Angreifer hatte in der Ligaphase der Königsklasse gegen Young Boys Bern die Rote Karte gesehen. In der 88. Minute brannten dem Japaner die Sicherungen durch.

Nach einem harten Einsteigen von Bern-Spieler Mohamed Ali Camara (27) trat der 27-Jährige von hinten in die Beine des Gegenspielers. Die Europäische Fußball-Union (Uefa) hatte den Celtic-Profi daraufhin für zwei Partien gesperrt. Celtic legte aber erfolgreich Berufung gegen das Urteil ein. Maeda hatte bereits gegen Aston Villa zum Abschluss der Ligaphase gefehlt und darf deshalb gegen die Bayern München spielen. Maeda hat in dieser Saison wettbewerbsübergreifend bereits 21 Treffer für die Schotten erzielt und ist damit deren treffsicherster Stürmer – noch vor dem Deutschen Nicolas Kühn (25), der bereits 17 Mal traf. Celtic-Teamkollege Alistair Johnston (26) lobte Maeda nach dessen Pokal-Dreierpack am Samstag als einen der „formstärksten Spieler in ganz Europa“. Offenbar könne der 27-Jährige aktuell „gar nicht verfehlen“.





express24 / 🏆 16. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Champions League Bayern München Celtic Glasgow Daizen Maeda Uefa

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Champions League: Bayern-Gegner Celtic Glasgow darf mit Daizen Maeda spielenCeltic-Star Daizen Maeda kann im Champions-League-Spiel gegen die Bayern auflaufen, nachdem seine Rotsperre reduziert wurde. Der 27-Jährige ist in Topform.

Weiterlesen »

FC Bayern: Stürmer-Knaller in der Bayern-Aufstellung!Schaffen es die Bayern noch unter die Top 8? Trainer Vincent Kompany sorgt für einen Stürmer-Knaller!

Weiterlesen »

Champions League: Bayern gegen Celtic, BVB kämpft gegen SportingFC Bayern München trifft auf Celtic Glasgow in den Playoffs der Champions League. Ein Duell mit Manchester City bleibt den Bayern erspart. Dortmund spielt...

Weiterlesen »

Champions League: Uefa führt neue Playoff-Auslosung durch - Bayern gegen Celtic, Dortmund gegen SportingDie Uefa hat heute den neuen Playoff-Modus der Champions League eingeführt und die Auslosung für das Achtelfinale durchgeführt. Die neue Formatänderung sorgte für einige Verwirrung, da der neue Modus komplex zu verstehen ist. Die Zuschauer waren verwirrt und haben mehr Informationen über die Bowls und Töpfe als über den Turnierbaum erhalten. Die Bayern München treffen im Achtelfinale auf Celtic Glasgow, während Borussia Dortmund gegen Sporting Lissabon spielt.

Weiterlesen »

Champions League: Auslosung im Live-Ticker – Losglück!: BAYERN gegen CELTICDie Champions League geht in die nächste Runde! 16 Teams müssen in den Playoffs ran. Der Bayern hat großes Glück, kommt um das Duell mit Pep herum.

Weiterlesen »

Champions-League-Auslosung: FC Bayern trifft auf Celtic, Dortmund spielt gegen SportingMöchten Sie wirklich alle Artikel aus Ihrer Merkliste löschen? Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

Weiterlesen »