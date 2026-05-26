Cem Özdemir kritisiert Koalitionsstreitigkeiten und fordert Ende der AfD‑Förderung sowie Bürokratieabbau

Baden‑Württembergs Ministerpräsident Cem Özdemir wirft der schwarz‑roten Bundesregierung interne Machtspiele und die "AfD‑Förderung" vor, fordert mehr Empathie gegenüber AfD‑Wählern und kündigt ein Effizienzgesetz zum Abbau von Bürokratie an.

Der neue Ministerpräsident von Baden‑Württemberg, Cem Özdemir (60, Bündnis 90/Die Grünen), hat in einer pointierten Rede die anhaltenden Streitigkeiten innerhalb der schwarz‑roten Bundesregierung als mitverantwortlich für den Aufstieg der AfD bezeichnet.

Er kritisierte die seit Jahren in Berlin inszenierte "AfD‑Förderungsstrategie" und forderte ein sofortiges Ende solcher Praktiken. Özdemir warf den etablierten Parteien - insbesondere SPD, CDU und CSU - vor, sich öffentlich in Machtspielen zu messen, anstatt geschlossen aufzutreten. So ein Vorgehen, bei dem ein Teil der Partei einen Vorschlag macht, die CDU ihn aufgreift und die CSU anschließend ebenfalls, sei für ihn inakzeptabel.

Der Ministerpräsident betonte, dass interne Streitigkeiten nicht nach außen geleakt werden dürften, und wies darauf hin, dass das, was in der politischen Küche vor sich geht, dort bleiben solle, ohne Live‑Übertragung für die Öffentlichkeit. Auch die Themen Migration, innere Sicherheit und das Verhältnis zu AfD‑Wählern standen im Fokus seiner Rede. Özdemir erklärte, er sei nicht bereit, seine eigene Partei von jeglicher Schuld zu befreien, da gewisse Formulierungen zur Migrationspolitik sicherlich nicht zur Entlastung beigetragen hätten.

Er rief dazu auf, Probleme wie die Sicherheit an Bahnhöfen oder in Schwimmbädern nicht zu verharmlosen, sondern ernsthaft anzugehen. Gleichzeitig forderte er mehr Empathie für AfD‑Wähler: Wer ein Wort benutzt, das von den Grünen nicht verwendet wird, solle nicht aus der politischen Diskussion ausgeschlossen werden. Er kritisierte zudem, dass die Politik in den letzten Jahren häufig mit einer Art "Dampfwalze" über Ängste und Sorgen der Menschen hinweggefahren sei und forderte ein respektvolleres Vorgehen.

Ein klares Zeichen setzte Özdemir gegen Zusammenarbeit mit rechten Elementen: Wer als Funktionär in der Partei von Björn Höcke, dem Anführer des AfD‑Flügels, tätig sei, habe keinerlei gute Absichten gegenüber dem Land und sei kein Patriot. Eine Kooperation mit der AfD schließe er grundsätzlich aus, während er gleichzeitig betonte, dass nicht jeder AfD‑Wähler ein rechtsextremes Weltbild vertrete. Im Bereich Bürokratieabbau kündigte er an, noch vor der Sommerpause einen Gesetzentwurf für ein "Effizienzgesetz" vorzulegen.

Ziel sei es, die Zahl der Vorschriften und Dokumentationspflichten zu reduzieren und einen Mentalitätswechsel im Staat herbeizuführen. Der Grundsatz solle lauten, nicht mehr zu erklären, welche Regelungen gestrichen werden, sondern zu begründen, welche beibehalten bleiben. Wer eine neue Regelung einführen wolle, müsse darlegen, welche bestehende Regelung dafür wegfällt - andernfalls dürfe sie nicht in Kraft treten.

Özdemir warnte abschließend, dass ein zu stark regulierter Staat das Vertrauen der Bürger in die Institutionen untergrabe und dass ein "Gängelstaat" das Vertrauen in die Politik gefährde





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