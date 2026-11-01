Cem Özdemir und Flavia Zaka: Disziplin für gemeinsame Zeit

Cem Özdemir und Flavia Zaka legen Regeln für Abendessen fest. Handys weg, Positives reden. Die First Lady betont Disziplin für die Beziehung nach der Hochzeit.

Die Ministerpräsidentenfamilie in Baden-Württemberg führt ein Leben im öffentlichen Blickfeld, doch Cem Özdemir und seine Ehefrau Flavia Zaka wissen genau, wie wichtig es ist, gemeinsame Momente bewusst zu gestalten. Für das Paar ist ein ruhiger Abend zu zweit keine Selbstverständlichkeit, da der Alltag häufig viel Raum einnimmt. Daher müssen sie sich ihre Zeit füreinander gezielt herausnehmen und dabei strengen persönlichen Regeln folgen, um die Qualität ihrer Interaktion sicherzustellen.

Rituale bei Restaurantbesuchen

Gemeinsame Ausflüge in Restaurants sind für die beiden nicht nur ein Genuss, sondern unterliegen bestimmten Konventionen. Flavia Zaka erklärte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur, dass Zeitfenster für tiefe und private Gespräche eher selten sind. Obwohl das Ehepaar morgens und abends zueinander findet, reicht dies nicht aus, um alle Themen des Lebens ausreichend zu beleuchten. Daher gilt beim Essen gehen die klare Devise, Alltagsprobleme außen vor zu lassen, um den Fokus auf das Wesentliche zu richten.

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Anstatt über Stress, Hürden oder negative Ereignisse zu diskutieren, konzentriert sich das Paar auf positive Aspekte des Lebens. Zaka betonte, dass Menschen neigen dazu, viel über Schwierigkeiten zu sprechen, was oft auf Kosten der Freude geht. Sie wollen stattdessen Themen ansprechen, die Hoffnung schenken und worauf sie sich gemeinsam freuen können. Diese Haltung hilft ihnen, die Stimmung positiv zu halten und emotionale Verbindungen zu stärken.

Digitale Grenzen setzen

Zusätzlich zu den inhaltlichen Absprachen ziehen die Eheleute auch technische Grenzen, um Ablenkungen zu minimieren. Die Handys sollen beim gemeinsamen Essen bewusst abgelegt werden, um uneingeschränkte Aufmerksamkeit für den Partner zu gewährleisten. Allerdings gibt es zu, dass diese Disziplin nicht immer konsequent durchgehalten wird. Es bleibt eine ständige Übung, den Blick auf das Positive zu richten und digitale Störungen aus dem Alltag zu verbannen.

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Die Trauung des Paares fand am Valentinstag dieses Jahres, am 14. Februar 2026, in Tübingen statt. Die Zeremonie wurde von Boris Palmer, dem Oberbürgermeister der Stadt, durchgeführt, der als langjähriger Freund der Familie gilt. Die Hochzeit erfolgte wenige Wochen vor der Landtagswahl im Frühjahr, ein Timing, das die öffentliche Aufmerksamkeit auf das Paar verstärkte.

Stärke der Partnerschaft

Flavia Zaka macht die Glücklichmachung ihrer Beziehung nicht ausschließlich von exklusiven Dinnerabenden abhängig. Vielmehr zählt für sie das Gefühl der engen Verbundenheit, das auch in stressigen Phasen hält. Sie betont, dass sie sich unabhängig von der Menge der verbrachten Zeit zu zweit als sehr verbunden empfinden. Diese innere Nähe bildet das Fundament, auf dem sie ihre Rituale und Regeln aufbauen, um im öffentlichen Leben als Paar stabil zu bleiben.