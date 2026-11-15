Cent-Döner-Chaos in Berlin: Hunderte warten stundenlang bei Eröffnung

Bei der Neueröffnung des Dönerladens Zagros in Prenzlauer Berg verwandelte sich das Angebot von 1-Cent-Kebab in ein massives Gedränge. Über 600 Menschen bildeten eine mehr als 300 Meter lange Schlange, um das günstige Frühstück zu ergattern.

Am Sonntagmittag gegen 12 Uhr ereignete sich im Berliner Szeneviertel Prenzlauer Berg ein absolutes Chaos vor dem neu eröffneten Dönerladen "Zagros". Die Wartezeit für den bekannten Imbiss erstreckte sich zeitweise über mehr als 300 Meter, während sich dicht gedrängt etwa 600 Menschen in der Schlange stauten. Der Auslöser für diese außergewöhnliche Menschenmenge war das extrem attraktive Eröffnungsangebot: Ein Kebab-Stück wurde zum sensationellen Preis von nur einem Cent verkauft.

Massiver Andrang durch günstiges Angebot

Die ersten Kunden standen bereits stundenlang vor dem Laden, als die Verkaufstüren öffneten. Der 57-jährige Berater Tobias von Heymann befand sich beispielsweise bereits seit zwei Stunden in der Reihe, bevor er den begehrten Imbiss erhalten konnte. Er hatte wie viele andere Interessenten von dem speziellen Angebot über soziale Medien erfahren. Von Heymann, der aus Kreuzberg stammt, schätzt die Qualität des Ladens sehr hoch und lobt die familiäre Geschichte der Betreiber, die erst vor einigen Jahren mit wenigen Koffern aus Kurdistan nach Deutschland gekommen sind.

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Vielfalt der wartenden Kunden

Neben Berufstätigen lockte das Angebot auch Privatpersonen unterschiedlichster Herkunft an. Der 35-jährige Industrie-Kletterer Stefan nutzte den Sonntag zum Frühstück und genoss dabei die Sonne im Gesicht. Für ihn war der Cent-Preis ein unschlagbares Angebot, das man einfach nicht verpassen darf. Weiter hinten in der Schlange trafen sich die Studenten Julian (27), Jonas (25) und Laura (21), die ihre Wartezeit mit einem Frühschoppen überbrückten.

Auch ganz am Ende der langen Reihe, die bereits um die Straßenecke führte, warteten unerschrockene Kunden. Die Studenten Bektu (20) und Max (22) waren pragmatisch aufgestellt und prüften laufend, wie schnell der Service funktionierte. Sie gaben offen zu, die Schlange im Falle einer zu langen Wartezeit jederzeit wieder verlassen zu können, um nicht zu viel Zeit zu investieren.

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Familie Hosseini hinter dem Erfolg

Hinter dem erfolgreichen Unternehmen steht die Familie Hosseini, die 2018 aus dem kurdischen Teil des Irans nach Deutschland geflohen ist. Hossein Hosseini (45) kam gemeinsam mit seiner Frau Ashdi (38), dem Sohn Moghadam (20) und zwei Töchtern in Berlin an. Heute sind alle Familienmitglieder aktiv in den Filialen in Kreuzberg und an der Schönhauser Allee tätig. Die Gründung des ersten Ladens erfolgte 2024, nachdem dies rechtlich möglich geworden war. Hossein Hosseini betonte, dass das Geschäft sehr gut laufe und er hofft, dass sich diese positive Entwicklung fortsetzt.

Praktische Auswirkungen auf Steuer und Service

Der Service im Inneren des Ladens erfolgte unter Hochdruck, wobei das Fleisch von den riesigen Spießen im Akkord geschnitten wurde. Die Studenten Paris (21) und Umut (20) erhielten nach einer Wartezeit von zwei Stunden gegen 12.35 Uhr ihren Kebab. Der Gesamtpreis betrug zwei Cent für zwei Speisen. Aufgrund der extrem geringen Summe fiel die Mehrwertsteuer auf der Rechnung mit null Cent aus. Paris zeigte sich begeistert von der scharfen Soße, bedauerte aber, vergessen zu haben, nach einem eventuellen Studentenrabatt zu fragen, obwohl der Cent-Preis ohnehin minimal war.

Zukünftige Expansion geplant

Der Döner von "Zagros" ist normalerweise acht Euro teuer, was den Vergleich zum Eröffnungsangebot umso markanter macht. Die Kunden waren sich einig, dass es sich um ein riesiges Stück handelte, bei dem Fleisch und Salat sauber voneinander getrennt serviert wurden. Die Pläne der Familie reichen jedoch über die aktuellen Standorte hinaus. Neben der etablierten Filiale in Kreuzberg und der Neu-Eröffnung in Prenzlauer Berg ist bereits eine weitere Imbiss-Stelle am Ku'damm in Planung, um die Präsenz in Berlin weiter auszubauen.