Cerro de Pasco Resources erschließt Quiulacocha Lagerstätte in Peru mit US-Finanzierung

Cerro de Pasco Resources nutzt Sonic-Bohrungen und DFC-Finanzierung, um die Quiulacocha-Abraumlagerstätte in Peru zu erkunden. Ziele sind die Ressourcen-Schätzung 2027.

Das peruanische Bergbauunternehmen Cerro de Pasco Resources forciert die Exploration der riesigen Quiulacocha -Abraumlagerstätte im traditionsreichen peruanischen Bergbaudistrikt. Durch den strategischen Einsatz hochmoderner Bohrtechnik und einer signifikanten Kapitalzufuhr von US-Behörden positioniert sich das Unternehmen als Vorreiter im Bereich des großvolumigen Metall-Recycling s. Die aktuellen Aktivitäten konzentrieren sich darauf, die geologischen Strukturen und die Verfügbarkeit wertvoller Metalle wie Silber, Gallium und Zink in historischen Bergbau-Rückständen präzise zu vermessen.

Aktuelle Bohraktivitäten und technische Details

Seit dem 25. August 2026 läuft die Phase-2-Kampagne zur Erschließung des Geländes, die auf den Ergebnissen von vierzig Vorjahresbohrungen aufbaut. Bis zum Stichtag 1. November hat das Unternehmen bereits 34 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 1.039 Metern abgeschlossen. Als beauftragter Spezialdienstleister fungiert ConeTec Perú, eine Tochtergesellschaft der kanadischen ConeTec Group, die den Schichtaufbau der historischen Rückstände lückenlos dokumentiert.

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Zur Realisierung dieser umfangreichen Erkundungsarbeiten kommen zwei hochspezialisierte Sonic-Bohrgeräte zum Einsatz. Ein kompaktes Gerät operiert seit Ende August auf den festbefahrbaren Flächen des Geländes. Ergänzend dazu deckt ein schwimmfähiges Heli-Sonic-Bohrgerät seit dem 1. Oktober die zuvor unzugänglichen wasserbedeckten Areale ab, um auch dort präzise Daten zu gewinnen.

Die kontinuierlich gewonnenen Bohrkerne werden in einem Intervall von 1,5 Metern beprobt. Bislang wurden 773 Proben entnommen und unter gekühlten Bedingungen in die unternehmenseigene Einrichtung des Unternehmens in Ate bei Lima überführt. Dort sind bereits sieben Löcher endgültig geologischer Protokollierung unterzogen worden, um die Datenbasis weiter zu verdichten und zu validieren.

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Strategische Finanzierung und Konsolidierung

Das fundamentale Rückgrat dieses Explorationsprojekts bilden zwei entscheidende strategische Meilensteine, die die wirtschaftliche Tragfähigkeit sichern sollen. Im März 2026 sicherte sich Cerro de Pasco Resources eine Finanzierungsvereinbarung mit der staatlichen US-Entwicklungsbank DFC in Höhe von bis zu fünf Millionen US-Dollar. Diese Mittel sind an vertraglich definierte Meilensteine gekoppelt, darunter die Sonic-Bohrungen, geotechnische Analysen, Umweltstudien und eine formelle Machbarkeitsstudie.

Zusätzliche rechtliche Klarheit und Kontrolle schufen die am 21. Oktober finalisierten Verträge mit dem staatlichen Sanierungsunternehmen Activos Mineros S.A.C., abgekürzt AMSAC. Durch diese Vereinbarung konsolidierte CDPR die Rechte an der gesamten Quiulacocha-Lagerstätte zu hundert Prozent. Dies ermöglichte eine signifikante Ausweitung des Flächenzugriffs weit über die ursprüngliche El-Metalurgista-Konzession hinaus.

Diese erweiterte Zugriffsmacht eröffnet erhebliches Vergrößerungspotenzial für das Projekt. Historische Daten des Bergbaukonzerns Volcan aus dem Jahr 2009 deuten darauf hin, dass sich die wertstoffhaltigen Ablagerungen von Quiulacocha unter die angrenzende Excelsior-Halde fortsetzen. Das Management prüft daher vorbehaltlich künftiger Genehmigungen bereits ein ergänzendes Bohrprogramm am Haldenfuß.

Zukünftige Schritte und regulatorischer Rahmen

Die laufenden Arbeiten erfolgen im streng regulatorischen Rahmen der peruanischen Wasserbehörde ANA. Insgesamt sind auf neunzig von der Behörde genehmigten Standorten Bohrungen geplant, wovon siebzig als Erkundungsbohrungen und achtzehn als Messstellen für Grundwasser-Piezometer klassifiziert sind. Dieser Ansatz stellt sicher, dass die Exploration nicht nur geologisch, sondern auch unter Berücksichtigung ökologischer Aspekte durchgeführt wird.

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Das integrierte Programm zielt darauf ab, technische und umweltseitige Machbarkeiten direkt mit der Bohrkampagne zu verknüpfen. Zwar lassen die aktuellen Bohrdaten ohne Laboranalysen noch keine verbindlichen Rückschlüsse auf exakte Metallgehalte zu, doch minimiert dieser Ansatz die Entwicklungsrisiken schrittweise auf dem Weg zum geplanten Abschluss der Feldarbeiten im zweiten Quartal 2027.

Das definitive Ziel dieses komplexen Vorhabens ist die Veröffentlichung der ersten offiziellen Mineralressourcenschätzung im dritten Quartal 2027. Durch die Kombination aus gesicherter US-Finanzierung, zwei aktiv operierenden Bohranlagen und der vollständigen Eigentümerkontrolle positioniert sich Cerro de Pasco Resources als wichtiger Akteur für die nachhaltige Wiederaufbereitung historischer Bergbaualtlasten in Peru.