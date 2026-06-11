Certain Sleep Patterns May Lead to Brain Damage Later in Life, Study Finds

A study has found that certain sleep patterns may lead to more brain damage later in life, particularly in relation to dementia. The study involved over 23,000 adults from the UK Biobank and was published in the journal Alzheimer's & Dementia. The study focused on changes in the white matter of the brain, which can indicate small vessel damage and are associated with an increased risk of dementia and other neurological conditions. The study also found that sleep patterns such as long sleep durations over nine hours and sleep disturbances were associated with an unfavorable brain health profile. However, the study cannot prove that poor sleep directly causes brain damage. Instead, it shows a clear link between certain sleep patterns and markers of poor brain health, emphasizing the importance of sleep as a key component of overall brain health and a healthy lifestyle.

Eine Studie zeigt, dass bestimmte Schlafmuster möglicherweise später zu mehr Gehirnschäden führen können. Dies ist insbesondere mit Demenz in Verbindung gebracht. Personen, die regelmäßig weniger als sechs Stunden schläfen, tagsüber ein Nickerchen machen oder unter starker Schlaflosigkeit leiden, zeigen später häufiger messbare Veränderungen im Gehirn.

Eine große Untersuchung mit über 23.000 Erwachsenen aus der britischen UK Biobank legt nahe, dass Veränderungen in der weißen Hirnsubstanz auf kleine Gefäßschäden hindeuten und mit einem erhöhten Risiko für Demenz und andere neurologische Erkrankungen in Verbindung stehen. Die Untersuchung zeigte, dass Schlafmuster wie lange Schlafzeiten über neun Stunden und Schlafstörungen einen Zusammenhang mit einer ungünstigeren Gefäßgesundheit im Kopf haben. Die Studie kann jedoch nicht beweisen, dass schlechter Schlaf die Veränderungen im Gehirn direkt verursacht.

Stattdessen zeigt sie einen klaren Zusammenhang zwischen bestimmten Schlafmustern und Merkmalen einer ungünstigeren Gefäßgesundheit im Kopf. Wer langfristig seine Hirngesundheit erhalten möchte, sollte Schlaf daher nicht nur als Erholungsphase betrachten, sondern als festen Bestandteil eines gesunden Lebensstils





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