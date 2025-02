Cerundolo, Fonseca ile Buenos Aires Finalinde

Francisco Cerundolo, Buenos Aires'deki ev turnuvasında finalde Joao Fonseca ile karşılaşacak. Cerundolo, yarı finalde Pedro Martinez Portero'yu yenerek finalde yerini aldı. Fonseca, Laslo Djere'yi yendi ve 2021'den beri sahte toprak finaline ulaşan en genç oyuncu oldu.

Alexander Zverev'in yenilgiyi yiyen Francisco Cerundolo , Buenos Aires'deki ev turnuvasında zafer serisininin ardından finalde genç yıldız Joao Fonseca ile karşı karşıya kalacak. Cuma günü çeyrek finalde dünya sıralamasındaki ikinci sırada yer alan Zverev'i (Hamburg) üç sette yendikten sonra, Cerundolo, yarı finalde İspanyol Pedro Martinez Portero'yu 6:2, 6:4'lük skorla geçti. Pazar günü oynanacak finalde rakibi Joao Fonseca olacak. 18 yaşındaki Fonseca, dünya sıralamasında 99.

sırada bulunan ve en azından ilk 75'e girecek olan oyuncu, Sırbistan'ın Laslo Djere'yi 7:6 (7:3), 5:7, 6:1'lik skorla yenerek, 2021'de İspanyol Carlos Alcaraz'dan sonra sahte toprak finaline ulaşan en genç oyuncu oldu. 'Bugün tüm kalbimi attım,' dedi maçta set ilerlemelerinde bir maç noktasını savuşturan Fonseca. 'Bugün çok acı çektim. Oynayacak bir maç daha var, hadi başlayalım.' Cerundolo'yu yenmesi halinde Fonseca, dört kez Grand Slam şampiyonu olan Alcaraz'ın peşinden gelecek ve 2021'de Umag'da ilk ATP şampiyonluğunu kazanmasının ardından 18 yaşında bir başka ATP şampiyonu olacak.





