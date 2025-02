CGM erhält Anbieterzulassung für TI-Messenger

CompuGroup Medical (CGM) erhält neben der Produktzulassung auch die Anbieterzulassung für seinen TI-Messenger von der gematik. Damit ist CGM das zweite Unternehmen, das diese doppelte Zulassung für den TI-Messenger besitzt.

Der E-Health- und Praxisverwaltungssystem-Anbieter CompuGroup Medical ( CGM ) hat nach der Produktzulassung nun auch die Anbieterzulassung für seinen TI-Messenger durch die gematik erhalten. Das gab die CGM am Freitag bekannt. Damit ist CGM das zweite Unternehmen, das sowohl eine Produkt- als auch eine Anbieterzulassung für den TI-Messenger besitzt. Das Unternehmen Famedly war vor neun Monaten der erste Anbieter gewesen, dessen TI-Messenger von der gematik zugelassen worden war.

Der TI-Messenger ermöglicht eine ortsunabhängige und sektorenübergreifende Kommunikation via Kurznachrichten. So können Anwender, die an die TI angeschlossen sind, einfach, sicher und in Echtzeit medizinische Informationen mit allen an die TI angebundenen Institutionen geschützt austauschen. Nutzer können in Einzel- und Gruppenchats kommunizieren und dabei Bilder und Dokumente senden. Wie in dieser Woche bekannt wurde, soll der TI-Messenger mit dem nächsten Update der ePA für alle im Sommer auch eine Möglichkeit für die Arzt-Patienten-Kommunikation bieten. Die CGM kann nun die kontrollierte Inbetriebnahme (KIB) für den TI-Messenger starten. Diese stellt sicher, dass Technik und Prozesse für die bundesweite Inbetriebnahme vorbereitet sind. Im Erfolgsfall soll der CGM TI-Messenger dann deutschlandweit in den Verkauf gehen. (ger





