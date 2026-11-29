Zwei Monate nach ihrem Tod mit nur 13 Jahren ist die Tochter von Schauspieler Chad Lowe in einem neuen Film mit Chris Pratt zu sehen. Neben Fiona spielt auch ihre ältere Schwester Mabel darin mit.

Zwei Monate nach ihrem Tod mit nur 13 Jahren ist die Tochter von Schauspieler Chad Lowe in einem neuen Film mit Chris Pratt zu sehen.

Neben Fiona spielt auch ihre ältere Schwester Mabel darin mit. Knapp zwei Monate nach ihrem Tod ist Fiona Lowe, die Tochter von US-Schauspieler und -Regisseur Chad Lowe , in einem neuen Hollywoodfilm zu sehen. Die am 29. September mit nur 13 Jahren Verstorbene absolvierte für den Streaming-Film "Warrior Kid" einen kleinen Cameo-Auftritt.

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Die Abenteuer-Komödie, die den Originaltitel "Way of the Warrior Kid" trägt, ist seit dem 25. November bei Apple TV verfügbar. Chris Pratt spielt darin eine der Hauptrollen. Wie das US-Portal "Page Six" berichtet, ist Fiona nicht das einzige Mitglied der Familie Lowe, das in dem Film mitwirkt.