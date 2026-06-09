Chaikhoun vor Leihe? Nürnberg öffnet Tür für Abgang

Nürnbergs Sportvorstand Joti Chatzialexiou signalisiert Bereitschaft für eine Leihe von Ayoub Chaikhoun. Der 20-Jährige kam unter Trainer Miroslav Klose kaum zum Zug und sucht nach Spielpraxis. Trotz hoher Ablöseforderungen gibt es viele Interessenten.

Schon wenige Tage nach dem Ende der Zweitliga-Saison öffnete Nürnbergs Sport vorstand Joti Chatzialexiou die Tür für eine Ausleihe von Mittelfeldspieler Ayoub Chaikhoun . Der 20-jährige Deutsch-Marokkaner besitzt zweifellos großes Talent, konnte sich jedoch unter Trainer Miroslav Klose nicht durchsetzen.

In der abgelaufenen Spielzeit kam er lediglich zu zwei Kurzeinsätzen in der 2. Bundesliga - gegen Preußen Münster und den Karlsruher SC. Ansonsten sammelte er Spielpraxis in der Regionalliga bei der U23 des Clubs. Das ist für den ehrgeizigen Chaikhoun viel zu wenig.

Sein Management betont seit Monaten, dass das Vertrauen in die Zusammenarbeit mit Klose nachhaltig beschädigt sei, und drängt auf einen Wechsel. Bisher ist jedoch nichts passiert. Nun stellt sich die Frage: Welche Optionen hat Chaikhoun für die Zukunft? Chatzialexiou sieht durchaus Potenzial in dem jungen Spieler.

Er sagt offen: Ayoub ist ein Spieler, der noch Entwicklungsschritte machen muss, der aber durchaus das Potenzial hat, in der 2. Liga zu spielen. Doch der Klub hat offenbar hohe finanzielle Forderungen für einen festen Transfer. Eine Millionensumme soll aufgerufen sein - für einen Spieler, der hauptsächlich in der Regionalliga eingesetzt wurde, ein Betrag, den in Deutschland wohl kaum jemand zahlen wird.

Deshalb erscheint eine Leihe als wahrscheinlichste Lösung. Interessenten gibt es reichlich: sowohl aus der ersten, zweiten und dritten deutschen Liga als auch aus dem europäischen Ausland.

Allerdings scheinen Chaikhouns Zweitliga-Gehalt und eine vom FCN anvisierte hohe Kaufoption die deutschen Vereine noch abzuschrecken. Eine Option, die vor wenigen Wochen undenkbar schien, ist nun wieder auf dem Tisch: ein Verbleib in Nürnberg. Die Gespräche zwischen Chatzialexiou und Chaikhouns Berater haben in den letzten Tagen wieder an Fahrt aufgenommen.

Der Sportvorstand äußert sich positiv über die Premierensaison des Spielers: Schlussendlich war unsere Kaderqualität im Mittelfeld sehr hoch, und so konnte sich der Junge einfach nicht final durchsetzen, was aber kein Problem ist. Dennoch, glaube ich, dass Ayoub in der U23 sehr, sehr gute Spiele gemacht hat. Ich finde, dass er auch in Spielen wie in Münster zu Beginn der Saison eine gute Leistung gezeigt hat.

Es bleibt abzuwarten, ob Chaikhoun sich doch noch eine Zukunft unter Klose vorstellen kann oder ob der Wechselwunsch überwiegt. Die kommenden Wochen werden entscheiden, ob er den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen wird - sei es in Nürnberg oder bei einem anderen Verein





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Ayoub Chaikhoun 1. FC Nürnberg Transfer Leihe 2. Bundesliga

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