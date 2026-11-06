Chakriwat Vivacharawongse: Königssohn nach Gehirn-OP in Malaysia auf Intensivstation

Der Königssohn Chakriwat Vivacharawongse wurde in Malaysia an zwei großen Gehirntumoren operiert und ist nach dem Eingriff ansprechbar.

Chakriwat Vivacharawongse (43), der dritte Sohn des thailändischen Königs Maha Vajiralongkorn (74), liegt nach einer schweren Gehirnoperation auf der Intensivstation in Malaysia. Ein älteres Foto zeigt den Königssohn im Krankenbett in dem südostasiatischen Land, wo er sich operieren ließ.

Die Ärzte hatten zuvor rund zehn Gehirntumore in seinem Schädel entdeckt, die im Zusammenhang mit seiner Neurofibromatose Typ 2 stehen. Medienberichten zufolge wurden bei einer sechsstündigen Operation am 27. Oktober zwei größere Wucherungen erfolgreich entfernt.

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Chakriwat Vivacharawongse: Verlauf der Operation in Malaysia

Der Neurochirurg Dr. Regunath Kandasamy führte den Eingriff durch. Eine der Wucherungen drückte so heftig gegen eine zuvor eingesetzte Titanplatte, dass sich das Metall verformte.

Kandasamy ersetzte die Platte durch ein neues Titannetz und entfernte außerdem zwei weitere Tumore. Die Partnerin des Königssohns, Nuj Novakhett, veröffentlichte ein Foto der Situation auf Social Media.

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Nach dem Eingriff war Chakriwat ansprechbar und konnte sich auf Englisch und Thai klar verständigen. Sein Gedächtnis soll durch die Operation nicht beeinträchtigt worden sein.

Verbannung der Familie seit 1996 als Hintergrund

Chakriwat und seine drei Brüder wurden 1996 gemeinsam mit ihrer Mutter Sujarinee Vivacharawongse (64) aus Thailand verbannt. Alle verloren ihre royalen Titel und durften nicht in ihre Heimat zurückkehren.

König Maha Vajiralongkorn, auch bekannt als Rama X., hatte seiner damaligen Ehefrau eine Affäre mit einem Luftwaffenoffizier vorgeworfen. Die Familie blieb deshalb 27 Jahre lang von der Einreise ausgeschlossen.

Im Jahr 2023 erlaubte der König Chakriwat und seinem nächstälteren Bruder Vacharaesorn (45) einen kurzen Besuch in der Heimat. Die Annäherungsversuche der Geschwister gestalten sich laut Berichten jedoch weiterhin schwierig.

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Maha Vajiralongkorn leistet nach Berichten keine finanzielle Hilfe

Nach Berichten blieb finanzielle Unterstützung vom Königshaus für den erkrankten Sohn aus. Chakriwat hatte im September um die Erlaubnis gebeten, nach Thailand zurückkehren zu dürfen, weil er die teure Behandlung in den USA nicht bezahlen konnte.

Schließlich kam er für die Operation nach Kuala Lumpur. Der Königssohn lebt seit den 1990er Jahren mit seiner Familie in den USA und ist selbst Arzt.

Nach seinem Aufwachen wird Chakriwat von Nuj Novakhett unterstützt, mit der er weiterhin in den USA lebt. Sie hält die Öffentlichkeit über den Gesundheitszustand unter anderem über Social Media auf dem Laufenden und veröffentlichte auch aktuelle Fotos.

Die Neurofibromatose Typ 2 ist eine Erbkrankheit, die das Wachstum von Tumoren begünstigt. Dass der Vater trotz der akuten Notlage seines Sohnes keine Anstalten zur Hilfe macht, sorgt vor dem Hintergrund der jahrzehntelangen Verbannung für zusätzliche Aufmerksamkeit.