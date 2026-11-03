Champions-Achtelfinale: RB Leipzig trifft auf Manchester City in der DAZN-Exklusivübertragung

RB Leipzig und Manchester City treffen im Champions-League-Achtelfinale aufeinander. Das Duell wird exklusiv und live bei DAZN übertragen. Hier sind die Fakten.

Das Champions-League-Achtelfinale zwischen RB Leipzig und Manchester City findet exklusiv und live bei dem kostenpflichtigen Streamingdienst DAZN statt. Für beide Clubs ist dieses Duell von entscheidender Bedeutung, da die Wege der Teams in der Königsklasse derzeit stark divergieren. Während Leipzig nach einer beeindruckenden Leistungssteigerung in der Liga auf Platz vier liegt, kämpft City um die Rückkehr in die obere Tabellenregion der Champions-League-Gruppe.

Leipzig kehrt nach Niedergang zur Erfolgsspur zurück

Die Stimmung bei RB Leipzig hat sich innerhalb kürzester Zeit dramatisch gewendet. Vor zwei Wochen wirkte die Lage noch hoffnungslos, als das Team unter Trainer Martín Demichelis innerhalb von nur fünf Tagen zehn Gegentore kassierte. Zuerliederte der FC Bayern sechs Tore und Real Madrid vier weitere, was als eine der schwächsten Phasen der jüngeren Vereinsgeschichte galt.

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Seitdem zeigt die Mannschaft eine deutliche Besserung und ist wieder in der Spur. Das Team feierte einen klaren 4:0-Erfolg gegen den 1. FC Saarbrücken, einen hart erkämpften 2:1-Sieg gegen Rot-Weiss Essen trotz langer Unterzahl und zuletzt einen 2:0-Testspielsieg gegen Schalke 04. In der Bundesliga befindet sich Leipzig nun auf dem vierten Tabellenplatz, lediglich drei Punkte hinter dem FC Bayern München.

Manchester City kämpft um Punkte und Tabellenaufholjagd

Die Situation bei Manchester City gestaltet sich deutlich schwieriger und bergabiger. In der Premier League verzeichnete das Team zwei successive Niederlagen, zuerst bei Aston Villa und anschließend gegen Brighton & Hove Albion. Durch diese Verluste musste City den Titel an Arsenal abgeben, das nun die Tabellenspitze in England anführt.

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Auch im nationalen Wettbewerb war das Team nur knapp mit dem Leben davon gekommen. Im Ligapokal konnte man sich erst im Elfmeterschießen gegen Brighton retten. In der Champions-League-Gruppe sieht die Bilanz für die Engländer ebenfalls nicht glänzend aus. Nach einem 2:0-Auswärtssieg bei Porto, einer 2:4-Niederlage gegen den Paris Saint-Germain und einem 5:1-Sieg gegen AEK Athen hat City sechs Punkte gesammelt.

Statistik spricht eindeutig gegen die Sachsen

Die statistischen Vorzeichen für das bevorstehende Duell fallen ungünstig für RB Leipzig aus. In der Champions-League-Gruppe belegt City mit seinen sechs Punkten den zehnten Platz und benötigt weitere Ergebnisse, um die nächste Runde zu erreichen. Leipzig liegt mit drei Punkten aus einem Sieg (1:0 gegen PSV) und zwei Niederlagen (jeweils 1:4 bei Como und Real Madrid) auf dem 29. Platz.

Die historische Bilanz zwischen den beiden Klubs spricht ebenfalls eine klare Sprache. Manchester City hat vier der bisherigen sechs Champions-League-Duelle gegen Leipzig gewonnen, während die Sachsen lediglich eines für sich entscheiden konnten. Besonders der norwegische Stürmer Erving Haaland stellt für die Defensive von RB Leipzig ein echtes Albtraum-Szenario dar.

Haaland dominiert die Duelle gegen die Leipzig-Abwehr

Erving Haaland hat in acht Spielen gegen RB Leipzig zwölf Tore erzielt. Diese Statistik unterstreicht die besondere Gefahr, die von ihm ausgeht. Ein besonders deutliches Beispiel war das 7:0 beim FC Bayern im März 2023, bei dem Haaland fünf Mal ins Netz traf. Für Leipzig wird es daher von größter Wichtigkeit sein, die Angriffe um den norwegischen Stürmer effizient zu stoppen, um nicht wieder ein Derartiges Ergebnis zu kassieren.