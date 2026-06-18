Champions Hockey League-Spiele im Wellblechpalast: Rekordbeteiligung erwartet

Die Heimspiele in der Champions Hockey League (CHL) werden im Wellblechpalast im Berliner Ortsteil Hohenschönhausen ausgetragen, wie bereits im Vorjahr. Der Auftakt am 11. September ist gegen den österreichischen Meister Graz99ers, zwei Tage später geht es dann ebenfalls im Welli gegen den dänischen Meister, Herning Blue Fox. Sportchef Stephane Richer freut sich auf die vier Spiele und besonders auf die Heimspiele im Wellblechpalast. Geschäftsführer Thomas Bothstede rechnet wie im Vorjahr mit 3500 bis 4000 Zuschauern pro Spiel. Hintergrund ist, dass die große Uber Arena (14.200 Fans passen rein) belegt ist und man diese Spiele in der Arena wohl kaum füllen könnte.

Die Heimspiele in der Champions Hockey League (CHL) werden im Wellblechpalast im Berliner Ortsteil Hohenschönhausen ausgetragen, wie bereits im Vorjahr. Der Auftakt am 11. September ist gegen den österreichischen Meister Graz99ers , zwei Tage später geht es dann ebenfalls im Welli gegen den dänischen Meister, Herning Blue Fox .

Sportchef Stephane Richer freut sich auf die vier Spiele und besonders auf die Heimspiele im Wellblechpalast. Geschäftsführer Thomas Bothstede rechnet wie im Vorjahr mit 3500 bis 4000 Zuschauern pro Spiel. Hintergrund ist, dass die große Uber Arena (14.200 Fans passen rein) belegt ist und man diese Spiele in der Arena wohl kaum füllen könnte





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