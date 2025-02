Champions League 2024/25: Die Playoffs und der neue Modus

Die Ligaphase der Champions-League-Saison 2024/25 ist abgeschlossen. In den Playoffs geht es um acht Achtelfinal-Tickets. Wann finden die Spiele statt? Gegen wen treten die Mannschaften an und wo können die Partien live verfolgt werden?

Die Ligaphase der Champions-League-Saison 2024/25 ist nun abgeschlossen. In den Playoffs , die auch den FC Bayern und den BVB betreffen, geht es um acht Achtelfinal-Tickets. Wann finden die Spiele statt? Gegen wen treten die Mannschaften an und wo können die Partien live verfolgt werden? Der neue Modus der Champions League ist mit einer Erweiterung von 32 auf 36 Teams verbunden. Daher kommt es zu einer größeren Anzahl an Spielen und einer Abkehr von der traditionellen Gruppenphase.

Die internationalen Spitzenvereine müssen nun in der Ligaphase acht Spiele bestreiten, vier davon im eigenen Stadion und vier auswärts. In der neu eingeführten Ligaphase gab es eine Aufstockung auf 36 Teams, wodurch auch eine höhere Anzahl an Spielen stattfindet und die gewöhnliche Gruppenphase aufgegeben wird. Die internationalen Spitzenvereine müssen nun in der Ligaphase acht Spiele bestreiten, vier davon im eigenen Stadion und vier auswärts. Wie auch in den vergangenen Jahren wird es eine Auslosung geben, die jedoch aufgrund der Komplexität des neuen Modus durch einen Computer durchgeführt wird. Vier Lostöpfe mit jeweils neun Teams, deren Einteilung nach dem UEFA-Koeffizienten erfolgt, bilden den Rahmen für die Begegnungen. Jeder Klub trifft zweimal auf eine Mannschaft aus jedem Lostopf, wobei es ein Heim- und ein Auswärtsspiel gibt. Duelle mit Kontrahenten aus dem eigenen Verband sind eigentlich nicht vorgesehen, können aber vorkommen, wenn eine Liga mehr als vier Teilnehmer stellt und nur so eine Patt-Situation vermieden werden kann. Anders als zuvor werden die Teams nicht in Gruppen eingeteilt, sondern alle 36 Mannschaften in einer Tabelle zusammengefasst. Die ersten acht Teams qualifizieren sich nach den Ligaspielen direkt für das Achtelfinale, während die Teams auf den Plätzen neun bis 16 in K.o.-Runden-Playoffs gegen ein Team auf den Plätzen 17 bis 24 antreten. Die acht Sieger ziehen dann ebenfalls ins Achtelfinale ein, ab dem es gegen einen Klub aus der Top 8 im gewohnten Modus weitergeht.Die ersten acht Teams der Ligaphase qualifizieren sich direkt für das Achtelfinale. Die Teams auf den Plätzen neun bis 16 treten in K.o.-Runden-Playoffs gegen ein Team auf den Plätzen 17 bis 24 an. Die acht Sieger dieser Play-offs ziehen ebenfalls ins Achtelfinale ein. Dort treffen sie dann auf einen Klub aus den ersten acht Teams der Ligaphase. Der vollständige Spielplan der Champions League und die Ergebnisse der Ligaphase finden Sie hier.





