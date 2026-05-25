Champions League 2026-2027: Teilnehmerfeld wird bekannt gegeben

Das teilnehmende Feld der Champions League für die Saison 2026/27 wird bekannt gegeben. 29 Mannschaften aus der Bundesliga und Premier League konnten sich für die Teilnahme qualifizieren. In der Liga reisten sie auf Rang drei und vier ab, in der Premier League etablierten sich sie als Top-Mannschaften und trennten sich mit Rang vier. Außerdem nennen wir die Mannschaften Top-Französisch und Top-Italienisch.

Das Teilnehmerfeld der Champions-League-Saison 2026/27 nimmt Form an. 29 der 36 teilnehmenden Mannschaften sind fix.belegte in der Bundesliga , Platz zwei und hat das Minimalziel Champions-League-Qualifikation souverän erreicht.

Die Finalteilnahme von 2024 beweist, dass die Mannschaft immer für eine Überraschung gut ist. Die Leipziger sind zurück in der Champions League. Die Mannschaft von Trainer Ole Werner landete auf Rang drei der Bundesliga. Premier LeagueAston Villa hat sich unter den Top-Mannschaften der Premier League etabliert und schloss die Saison auf Rang vier ab - genauso wie zwei Spielzeiten zuvor auch.





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