Champions League 2026/27: Amazon Prime Video überträgt 17 Spiele live

Amazon Prime Video zeigt in der Champions League Saison 2026/27 exklusive Livestreams. Erfahren Sie hier alle Details zu den 17 ausgewählten Partien und dem Finale.

Der Streamingdienst Amazon Prime Video sichert sich für die Saison 2026/27 eine signifikante Rolle bei der Übertragung der Champions League. Während der überwiegende Teil der Begegnungen weiterhin im Pay-TV bei DAZN läuft, werden ausgewählte Partien exklusiv im Livestream auf der Plattform von Amazon verfügbar sein. Diese strategische Aufteilung der Rechte ermöglicht es einer breiten Zuschauerschaft, spezifische hochkarätige Duellsportveranstaltungen digital zu verfolgen.

Umfang der Übertragungsrechte und Spielplan

Die konkreten Rechte umfassen insgesamt siebzehn (17) Spiele der Champions League in der laufenden Saison. Für jeden einzelnen Spieltag wird jeweils eine Partie dienstags live von Amazon Prime Video übertragen. Die restlichen Begegnungen des Turnierkalenders verbleiben exklusiv bei DAZN. Eine besondere Ausnahme bildet das Champions-League-Finale, das parallel auf beiden Plattformen, also sowohl bei Amazon Prime Video als auch bei DAZN, zu sehen sein wird. Dies stellt eine Ausnahme von der sonst strikten Trennung der Vermarktungsrechte dar.

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Die Anzahl der siebzehn Spiele unterstreicht die Bedeutung von Amazon als Ko-Partner im deutschen Medienmarkt für den europäischen Vereinsfußball. Zuschauer können sich auf eine gezielte Auswahl der wichtigsten Partien konzentrieren, da nicht das gesamte Programm auf einer Plattform gebündelt ist. Die Konzentration auf dienstägliche Spiele erleichtert die Planung der Fernseh- und Streaminggewohnheiten für die Fans der teilnehmenden Vereine.

Konkrete Spielbeispiele und Termine

Zu den prominenten Partien im Programm von Amazon Prime Video gehört das Duell zwischen dem FC Arsenal und Borussia Dortmund. Dieses spezifische Spiel ist für den 4. November 2026 um 21:00 Uhr angesetzt. Die Nennung dieses konkreten Termins gibt Fans der beteiligten Mannschaften einen festen Anhaltspunkt für die zeitliche Planung ihrer Live-Verfolgung. Solche Top-Duelle werden gezielt in das Programm der Plattform eingebettet, um die Attraktivität des Abonnements zu steigern.

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Die Auswahl der Spiele durch Amazon deckt verschiedene Phasen der Gruppen- und K.O.-Phase ab. Durch die Fokussierung auf dienstägliche Übertragungen bleibt der Wochenrhythmus der Liga gewahrt, während parallele Wettbewerbe bei DAZN weiterhin ihren Platz finden. Die Struktur sorgt dafür, dass keine großen Zeitfenster für Zuschauer verloren gehen, da die Spiele über verschiedene Plattformen verteilt sind. Fans müssen sich jedoch auf die jeweiligen Sender einstellen, um ihre Lieblingsteams live zu sehen.

Zugänglichkeit für Neukunden und Testphase

Interessierte Zuschauer, die noch kein Konto bei Amazon Prime besitzen, erhalten die Möglichkeit, das Angebot für einen Zeitraum von 30 Tagen kostenlos zu testen. Diese Neukundenaktion ermöglicht es, die Übertragung der Champions League-Spiele risikofrei in Anspruch zu nehmen. Die kostenlose Testphase ist ein etabliertes Marketinginstrument, um neue Abonnenten für den Streamingdienst zu gewinnen und die Reichweite der Sportübertragungen zu maximieren.

Nach Abschluss des Abos besteht jederzeit die Option, dieses direkt wieder zu kündigen. Dadurch entsteht für den Nutzer keine finanzielle Belastung durch etwaige Mehrkosten, sofern die Kündigung fristgerecht erfolgt. Diese Flexibilität erlaubt es den Zuschauern, nur während der gewünschten Spielzeiten zu abonnieren, ohne langfristige Verträge eingehen zu müssen. Es handelt sich um eine temporäre Lösung für den Zugang zu exklusivem Sportinhalt.

Aktuelle Entwicklungen im Sportgeschehen

Parallel zu den mediaalen Ereignissen steht der FC Bayern München im Fokus des sportlichen Interesses. Der Torhüter Manuel Neuer steht vor einem entscheidenden Probetraining, das über sein Comeback gegen den FC Arsenal in der Champions League entscheiden wird. Diese sportliche Entwicklung findet zeitgleich mit den mediaalen Überlegungen zur Champions League statt und beeinflusst die Erwartungshaltung an die anstehenden Partien.

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Die Vorbereitung von Manuel Neuer ist ein zentraler Aspekt für die sportliche Bilanz des FC Bayern München in diesem Wettbewerb. Sein Zustand könnte die Leistung der Mannschaft in der Partie gegen Arsenal maßgeblich beeinflussen. Die Medienberichterstattung verknüpft diese sportlichen Nachrichten mit den rechtlichen und technischen Aspekten der Übertragung durch Amazon Prime Video und DAZN.