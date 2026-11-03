Champions League 2026/27: Amazon Prime Video überträgt 17 Spiele live

Amazon Prime Video zeigt in der Saison 2026/27 live 17 Champions League Partien. DAZN liefert den Hauptteil. Alle Termine und Fakten zur Übertragung.

Der Streamingdienst Amazon Prime Video sichert sich auch in der kommenden Saison 2026/27 die Rechte für eine begrenzte Anzahl von Live-Übertragungen der UEFA Champions League. Während der Sports ender DAZN den Großteil der Begegnungen im Pay-TV und als Livestream bereitstellt, wählt Amazon Prime Video gezielt einzelne Partien pro Spieltag aus. Diese strategische Aufteilung ermöglicht es den Zuschauern, die wichtigsten europäischen Klubbewerbe auf zwei großen digitalen Plattformen zu verfolgen.

Umfang der Übertragung für Amazon Prime Video

Insgesamt umfasst das Paket des Streaminganbieters genau siebzehn Spiele der Champions League in der Saison 2026/27. Pro Spieltag wird dabei jeweils eine Partie am Dienstag live übertragen. Die übrigen Begegnungen des Wettbewerbs liegen exklusiv bei DAZN. Eine besondere Ausnahme bildet das Finale, welches sowohl auf Amazon Prime Video als auch bei DAZN simultan ausgestrahlt wird. Somit sichern sich die Nutzer beider Anbieter Zugriff auf den Höhepunkt des Turniers.

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Termine und spezifische Partien im November

Konkrete Spieltermine sind bereits für den November 2026 bekannt. Ein highlightedes Match findet am 4. November 2026 um 21:00 Uhr statt. In dieser Begegnung trifft der FC Arsenal auf Borussia Dortmund. Solche spezifischen Ansetzungen werden im Voraus festgelegt und den Abonnenten bekannt gegeben, um Planungen für die Live-Verfolgung der Spiele zu erleichtern. Die Ausstrahlung erfolgt ausschließlich als Livestream, wodurch Echtzeit-Reaktionen und die volle Spannung des Wettbewerbs direkt im Internet verfügbar sind.

Zugangsoptionen und Testphase für Neukunden

Für Zuschauer, die noch kein Abonnement bei Amazon Prime Video besitzen, bietet der Dienst eine nutzerfreundliche Möglichkeit an, die Inhalte kennenzulernen. Neukunden haben die Möglichkeit, das Angebot für einen Zeitraum von 30 Tagen kostenlos zu testen. Diese Frist beginnt mit der Registrierung und schließt alle im Paket enthaltenen Champions League-Spiele mit ein. Der Vorteil dieser Konfiguration liegt in der Flexibilität, da keine dauerhafte Verpflichtung entsteht.

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Während der Testphase können Interessenten alle siebzehn Spiele sowie das Finale beobachten. Sollte das Angebot nicht den Vorstellungen entsprechen, kann das Abo direkt nach Abschluss der Anmeldung wieder gekündigt werden. Dies stellt sicher, dass keine zusätzlichen Kosten entstehen, falls die Dienste nicht in Anspruch genommen werden. Die Kündigung muss lediglich innerhalb der 30-Tage-Frist erfolgen, um Gebührenfrei zu bleiben. Somit ist der Einstieg ohne finanzielles Risiko möglich.

Aktuelle Entwicklungen beim FC Bayern München

Neben den Übertragungsrechten sind auch sportliche Entwicklungen von hoher Relevanz für die Zuschauerinteressen. Beim FC Bayern München steht Torhüter Manuel Neuer vor einem entscheidenden Testspiel. Dieser Auftritt ist wichtig für seine Rückkehr in die Startelf. Die Form von Manuel Neuer beeinflusst die Leistung der gesamten Defensive. Solche individuellen Geschichten steigern die Aufmerksamkeit auf die jeweiligen Partien, an denen der deutsche Traditionsverein teilnimmt.

Die Kombination aus exklusiven Übertragungsrechten durch Amazon Prime Video und der umfassenden Berichterstattung durch DAZN garantiert eine breite Abdeckung der Champions League 2026/27. Die klare Trennung der Rechte sorgt für Vielfalt im Markt und bietet Verbrauchern die Wahl zwischen verschiedenen Streaming-Diensten. Für Fans, die das Finale und ausgewählte Partien verfolgen möchten, bleibt Amazon Prime Video eine wertvolle Option, insbesondere dank der flexiblen Testphase.