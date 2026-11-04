Champions League 2026/27: Amazon Prime Video überträgt 17 Spiele live

Amazon Prime Video zeigt in der Saison 2026/27 exklusiv 17 Champions League Partien live. Hier erfahren Sie wann die Spiele laufen und wie Sie DAZN und Prime nutzen können.

Der Streamingdienst Amazon Prime Video sichert sich auch in der kommenden Spielzeit 2026/27 eine bedeutende Rolle im deutschen Television. Die UEFA hat die Medienrechte für die Champions League neu verteilt, sodass Amazon Prime Video in der nächsten Runde insgesamt siebzehn Partien der Königsklasse des europäischen Fußballs live im Livestream anzeigt. Diese strategische Positionierung stellt eine wichtige Ergänzung zum Hauptrechtehalter DAZN dar, der den Großteil der Übertragungen abdeckt.

Zehn Partien pro Spieltag bei DAZN

Jeweils eine der Spiele am Dienstagabend wird pro Spieltag exklusiv von Amazon Prime Video übertragen. Diese ausgewählten Begegnungen wechseln sich im Zeitplan mit den weiteren zehn Partien ab, die ausschließlich bei DAZN im Pay-TV und im Livestream zu sehen sind. Diese Aufteilung stellt sicher, dass die Zuschauer eine breite Palette an Spielen sowohl im kostenlosen als auch im bezahlten Segment verfolgen können. Der Dienst kommt dabei auf insgesamt 17 Spiele in der gesamten Saison.

Also read Amazon Prime Video zeigt 17 Champions-League-Spiele in der Saison 2026/27

Die Verteilung der Spiele ist so geplant, dass die Popularität der großen Vereine wie des FC Bayern München oder von Atletico Madrid genutzt wird, um die Abonnentenbasis für Prime Video zu stärken. Die Zuschauer müssen sich jedoch auf einen festen Rhythmus einstellen, da die Spiele an den Dienstagen stattfinden. Dies ermöglicht es den Nutzern, sich gezielt auf die Übertragungen vorzubereiten und die technischen Voraussetzungen für eine störungsfreie Betrachtung zu gewährleisten.

Finale bei beiden Streamingdiensten sichtbar

Ein besonderer Höhepunkt in diesem Mediensystem ist das Finale der Champions League, das nicht einem einzigen Sender vorbehalten ist. Das Endspiel wird sowohl auf Amazon Prime Video als auch bei DAZN zu sehen sein. Diese parallele Übertragung des wichtigsten Spiels der Saison dient dazu, die Reichweite maximal zu erhöhen und allen Interessenten den Zugang zum Höhepunkt des Wettbewerbs zu ermöglichen. Unabhängig davon, ob der Zuschauer einen Prime-Account oder ein DAZN-Abo besitzt, wird das Finale live verfügbar sein.

Advertisement

Diese Entscheidung der UEFA unterstreicht die Bedeutung des Finalspiels als nationales und internationales Medienereignis. Durch die Verfügbarkeit auf beiden großen Plattformen wird sichergestellt, dass keine Zielgruppe ausgeschlossen wird. Die Zuschauer können frei wählen, welche Plattform sie nutzen, um das Endspiel zu verfolgen, was die Flexibilität im Konsum von Sportinhalten weiter erhöht.

30-Tage-Testphase ohne versteckte Kosten

Für neue Nutzer bietet Amazon Prime Video eine attraktive Möglichkeit, die Inhalte zu testen. Neukunden können das Angebot für einen Zeitraum von 30 Tagen kostenlos testen. Diese Probephase ist so konzipiert, dass sie keine versteckten Kosten oder Fallstricke enthält. Das Abo kann direkt nach Abschluss des Vertragsabschlusses wieder gekündigt werden, was eine risikofreie Nutzung ermöglicht.

Dadurch ist es Nutzern möglich, Amazon Prime 30 Tage lang kostenlos zu nutzen, ohne dass etwaige Mehrkosten entstehen. Dies ist besonders für Fußballfans interessant, die sich sicher sein möchten, ob die Streaming-Qualität und das Angebot ihren Vorstellungen entsprechen. Die einfache Kündigungsfrist gibt den Verbrauchern volle Kontrolle über ihre Ausgaben und ermöglicht es, genau die Spiele zu verfolgen, die für sie relevant sind.

Besondere Vorfälle bei Atletico Madrid

Neben der reinen Übertragung der Spiele spielen auch soziale und emotionale Aspekte eine Rolle. Bei einem anstehenden Spiel zwischen Atletico Madrid und dem FC Bayern München wird es eine besondere Geste geben. Die Übertragung wird eine Schweigeminute und einen Trauerflor beinhalten. Diese Geste steht im Kontrast zur Unterlassung der Champions-League-Hymne, was auf spezifische Richtlinien oder Umstände hinweist.

Advertisement

Diese Details zeigen, dass die Übertragungen nicht nur technische Produkte sind, sondern auch kulturelle und emotionale Resonanz erzeugen. Die Entscheidung, die Hymne nicht zu spielen, während andere Trauerzeichen gesetzt werden, unterstreicht die Sensibilität der Veranstalter für lokale Gegebenheiten. Solche Nuancen sind für die Zuschauer relevant, um den Kontext der Spiele vollständig zu verstehen und zu respektieren.

Manuel Neuer steht vor wichtigem Test

In diesem Zusammenhang steht auch die Nachricht zum Torwart des FC Bayern München, Manuel Neuer. Neuer befindet sich in der Vorbereitung auf ein wichtiges Comeback gegen den FC Arsenal. Ein entscheidender Test steht kurz bevor, der über seine Einsatzfähigkeit in der Champions League entscheiden könnte. Die Spiele, die Amazon Prime Video und DAZN übertragen, werden daher auch als Bühne für seine Rückkehr dienen.

Die Leistungen von Spielern wie Manuel Neuer sind ein zentraler Anziehungspunkt für die Zuschauer. Die Kombination aus hochwertigen Übertragungen und der Perspektive auf Schlüsselereignisse wie das Arsenal-Comeback macht die Champions League zu einem unverzichtbaren Bestandteil des Sports. Die Zuschauer können gespannt sein, wie die Teams und Spieler auf der großen Bühne agieren werden.