Amazon Prime Video überträgt 17 Champions-League-Partien in der Saison 2026/27. Hier erfahren Sie wann die Spiele starten, wie Sie DAZN mit Amazon Prime kombinieren und das Finale verfolgen können.

Amazon Prime Video strahlt in der Saison 2026/27 erneut eine festgelegte Anzahl an Spielen der Champions League live aus. Der Streamingdienst bietet seinen Nutzern insgesamt siebzehn Übertragungen der europäischen Vereinswettbewerbsrunde an. Diese Zahl verteilt sich auf ausgewählte Begegnungen, die im Gegensatz zu den meisten anderen Partien nicht exklusiv bei einem anderen Anbieter laufen.

Aktuelle Spielpläne für CL-Übertragungen

Für jeden Spieltag ist jeweils eine Begegnung am Dienstagabend als Highlight für den Streamingdienst vorgesehen. Diese spezifische Partie wird exklusiv oder zumindest primär über die Plattform von Amazon Prime Video übertragen. Die restlichen Wettkämpfe desselben Termins laufen ausschließlich über den Pay-TV- und Livestream-Anbieter DAZN. Somit teilen sich die beiden Medienkonzerne die Rechteverteilung für die wöchentlichen Top-Spiele.

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Die genaue Uhrzeit und das Datum der einzelnen Partien richten sich nach dem offiziellen Spielplan der UEFA. Fans müssen sich auf eine regelmäßige Ausstrahlung an Dienstagen einstellen, da das Format für diese Saison beibehalten wird. Dies bietet Nutzern von Amazon Prime Video eine verlässliche Orientierung für ihre Fernseh- oder Streaming-Pläne.

Rechteverteilung zwischen Streamingdiensten

Ein besonders wichtiges Detail betrifft das Finale der Champions League. Dieses Großereignis wird nicht an einen einzigen Anbieter vergeben, sondern ist sowohl auf Amazon Prime Video als auch bei DAZN empfangbar. Diese Doppelausstrahlung ermöglicht es Abonnenten beider Plattformen, das Endspiel ohne zusätzliche Kosten oder spezielle Zusatzauskäufe zu verfolgen.

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Die Aufteilung der Rechte stellt eine strategische Entscheidung dar, um eine breitere Nutzerbasis anzusprechen. Während DAZN den Großteil des Pakets abdeckt, nutzt Amazon Prime Video die exclusiven Dienstags-Spiele sowie das Finale als Attraktion. Diese Struktur sorgt dafür, dass Sportinteressierte je nach bevorzugtem Abo-Modell Zugang zu unterschiedlichen Teilen des Wettbewerbs erhalten.

Zugangsmöglichkeiten und Kostenstruktur

Um die Live-Übertragungen zu empfangen, ist ein aktives Abo bei Amazon Prime Video erforderlich. Für potenzielle Neukunden besteht die Möglichkeit, das Angebot für einen Zeitraum von dreißig Tagen kostenlos zu testen. Diese Testphase erlaubt es Nutzern, die Qualität der Übertragung und das Angebot selbst auszuprobieren, bevor eine langfristige finanzielle Verpflichtung eingegangen wird.

Die Kündigung des Abonnements ist bereits direkt nach Abschluss des Vertrags möglich. Dies bedeutet, dass Interessenten die dreißig Tage gratis nutzen können, ohne dass dabei Mehrkosten entstehen. Nach der Testphase wird das Abo automatisch gekündigt, falls keine Verlängerung erfolgt, was finanzielle Überraschungen für die Kunden vermeidet.

Praktische Auswirkungen für Sportfans

Durch die Kombination der Angebote von Amazon Prime Video und DAZN deckt der Markt die gesamte Champions League ab. Wer jedoch nicht bei DAZN abonniert ist, kann dennoch auf siebzehn Partien und das Finale über Amazon Prime Video zugreifen. Dies ist besonders für Nutzer attraktiv, die bereits Prime-Vide-Abo haben und sich das komplette Paket nicht leisten möchten.

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Die Festlegung auf insgesamt siebzehn Spiele gibt Amazon Prime Video eine klare Struktur vor. Dies unterscheidet sich von Paketen, die hunderte Spiele umfassen, und konzentriert sich auf die wichtigsten Begegnungen. Die strategische Ausrichtung auf Dienstags-Spiele und das Finale maximiert die Aufmerksamkeit für die exklusiven Inhalte.

Sportfans sollten die Spielpläne im Voraus prüfen, um nicht die bevorzugten Mannschaften zu verpassen. Da nur ein Spiel pro Spieltag bei Amazon Prime Video läuft, ist eine gezielte Auswahl der Spiele nötig. Die restlichen Begegnungen erfordern Zugang zu DAZN, was die Entscheidung für ein Abo komplexer macht.

Insgesamt bietet die Saison 2026/27 für Streaming-Nutzer ein klares Bild der verfügbaren Inhalte. Die Trennung der Rechte zwischen den Anbietern erfordert eine bewusste Wahl. Wer das Finale und ausgewählte Dienstags-Spiele sehen möchte, hat mit Amazon Prime Video eine solide Option.