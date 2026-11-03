Champions League 2026/27 bei Amazon Prime Video: Alle Infos zu den 17 Spielen

Amazon Prime Video zeigt in der Saison 2026/27 pro Spieltag eine Dienstagspartie der Champions League live. Neukunden können das Angebot 30 Tage kostenlos testen.

Auch in der Saison 2026/27 zeigt der Streamingdienst Amazon Prime Video ausgewählte Spiele der Champions League live. Wer die Partien verfolgen möchte, muss wissen, welcher Anbieter welche Begegnung überträgt, denn die Rechte sind zwischen Amazon Prime Video und DAZN aufgeteilt.

Den Großteil der Spiele können Fußballfans bei DAZN im Pay-TV und im Livestream sehen. Amazon Prime Video ergänzt dieses Angebot mit einer festen Auswahl an Partien, die im Streamingdienst zu sehen sind.

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Welche Champions-League-Spiele Amazon Prime Video zeigt

Amazon Prime Video überträgt jeweils eine Dienstagspartie pro Spieltag live. Die übrigen Begegnungen der Champions League laufen exklusiv bei DAZN, sodass Zuschauer je nach gewünschtem Spiel den passenden Anbieter wählen müssen.

Insgesamt kommt der Streamingdienst Amazon Prime Video auf 17 CL-Spiele in der Saison 2026/27. Die Zahl setzt sich aus den Dienstagspartien der einzelnen Spieltage und dem Champions-League-Finale zusammen, das zusätzlich auch bei DAZN zu sehen sein wird.

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DAZN überträgt den Großteil der Champions League

DAZN bleibt der zentrale Anbieter für die Champions League in der kommenden Saison. Fans, die möglichst viele Partien ihrer Lieblingsmannschaften sehen wollen, kommen an DAZN im Pay-TV oder im Livestream kaum vorbei.

Für Zuschauer, die beide Angebote nutzen möchten, bedeutet die Aufteilung eine doppelte Planung. Sie sollten vor Beginn der Spieltage prüfen, an welchen Tagen die Dienstagspartien bei Amazon Prime Video laufen und welche Begegnungen parallel oder ausschließlich bei DAZN zu finden sind.

Kostenlose Testphase für Neukunden bei Amazon Prime

Neukunden können das Angebot von Amazon Prime 30 Tage kostenlos testen. Während dieser Zeit fallen keine etwaigen Mehrkosten an, sodass sich die Testphase gut für die ersten Champions-League-Spieltage eignet.

Das Abo lässt sich direkt nach Abschluss wieder kündigen. Interessenten können den Dienst also ausprobieren, ohne sich langfristig binden zu müssen, und entscheiden danach, ob sie die Übertragungen von Amazon Prime Video dauerhaft nutzen möchten.