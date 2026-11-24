Alle Details zu den Sende- und Kommentatoren-Teams von DAZN und Amazon Prime Video für die Champions League Saison 2026/27. Erfahren Sie mehr.

Die Spielzeit 2026/27 der UEFA Champions League sieht eine fortgesetzte Aufteilung der exklusiven Übertragungsrechte zwischen den Streaming-Dienstleistern DAZN und Amazon Prime Video vor. Während DAZN als Hauptsender den weitaus größeren Teil der Partien abdeckt, sendet Amazon Prime Video an jedem Dienstagnacht genau ein ausgewähltes Spiel exklusiv aus. Diese strategische Trennung der rechtlichen und redaktionellen Ressourcen prägt die mediale Berichterstattung der Königsklasse im kommenden Kalenderjahr entscheidend.

DAZN Experten-Team und Moderation

Der Streaminganbieter DAZN setzt in dieser spezifischen Champions-League-Saison auf eine breite Palette etablierter und namhafter Fußballstimmen, um die Zuschauer zu bedienen. Die Rolle der Moderation wird dabei nicht fest an eine einzelne Person gebunden, sondern wechselt je nach konkreter Begegnung und benötigtem Expertenniveau unter verschiedenen Mitgliedern des festen DAZN-Redaktionsteams. Dieser flexible Ansatz soll sicherstellen, dass jede Übertragung die passende personelle Besetzung erhält.

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Im Gedächtnis der Fans bleibt der Abschied von Laura Wontorra weiterhin ein markanter Punkt in der Geschichte der Übertragungen. Als Nachfolger und prägendes Gesicht in der aktuellen Ära tritt insbesondere Daniel Herzog hervor, der eine zentrale Rolle in der Berichterstattung einnimmt. Seine Präsenz prägt das Bild der DAZN-Übertragungen in dieser Saison maßgeblich und sorgt für Kontinuität in der Studioatmosphäre.

Zusätzlich zu den Hauptmoderatoren übernehmen auch Tobi Wahnschaffe und Christoph Stadtler regelmäßig die Moderation von Konferenzübertragungen. Diese Form der Berichterstattung erfordert eine spezifische Art der Einbindung und Analyse, die diese beiden Kommunikatoren speziell vorbereiten. Die genaue Aufstellung der eingesetzten Personen variiert dabei stark und ist keine statische Personalliste.

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Amazon Prime Video Sendeteam

Auf der Seite von Amazon Prime Video wird auch für die Saison 2026/27 auf ein bereits eingespieltes und erprobtes Team gesetzt, das bei den Zuschauern auf Akzeptanz stößt. Für die eigentliche Spielkommentierung während der Live-Übertragungen ist in der Regel Hannes Herrmann zuständig. Er begleitet die Aktionen auf dem Platz mit einer klaren Stimme und präziser Analyse der taktischen Entwicklungen.

Hannes Herrmann wird dabei konsequent von Benedikt Höwedes unterstützt, der die Rolle des Co-Kommentators ausfüllt. Höwedes bringt seine umfangreichen Erfahrungen als ehemaliger Nationalspieler in die Studio- und Platzanalyse ein. Diese Kombination aus journalistischer Expertise und ehemaliger Profispieler-Logik bildet das Kernkonzept der Amazon-Berichterstattung.

Verfügbarkeit und konkrete Spielplanungen

Die Aufteilung der Sendetermine ist strikt geregelt und ermöglicht den Fans eine klare Planung ihrer Sichtgewohnheiten. DAZN überträgt sämtliche Mittwochsspiele der Champions League. Zusätzlich deckt der Anbieter bis auf eine einzige Ausnahme auch alle Partien ab, die an Dienstagnacht ausgetragen werden. Somit garantiert DAZN einen nahezu lückenlosen Zugang zum Wettbewerbsgeschehen.

Ein konkretes Beispiel für diese Sendepraxis ist das Match zwischen RB Leipzig und RC Lens. Diese Partie findet um 21:00 Uhr statt und wird von DAZN übertragen. RB Leipzig befindet sich nach bisherigen, eher mäßigen Ergebnissen in der aktuellen Gruppenphase unter großem Zugzwang, was die mediale Aufmerksamkeit auf dieses Spiel erhöht.

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Für die Expertenanalyse bei DAZN haben sich ebenfalls Veränderungen ergeben. Die Experten bewerten die Begegnungen sowohl vor als auch nach dem Spiel und sind bei ausgewählten Partien auch live als Co-Kommentatoren zu hören. Die Entscheidung, welche Kommentatoren tatsächlich am jeweiligen Spieltag zum Einsatz kommen, hängt letztendlich vom konkreten Programm ab und variiert von Woche zu Woche. Die Redaktion gibt zudem an, dass dieser Beitrag mit Unterstützung von generativer Künstlicher Intelligenz erstellt und vor der Veröffentlichung sorgfältig geprüft wurde.