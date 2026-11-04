Champions League 2026/27: DAZN und Amazon Prime Video Kommentatoren im Überblick

Wer kommentiert die Champions League? Alle Details zu den Moderatoren und Experten bei DAZN und Amazon Prime Video für die Saison 2026/27.

Die Übertragungsrechte an der UEFA Champions League für die Spielzeit 2026/27 liegen weiterhin in den Händen zweier großer Streaminganbieter. DAZN und Amazon Prime Video teilen sich die exklusiven Senderechte, wobei sich ihre Rollen im Programmverlauf klar abgrenzen. Während DAZN als Hauptträger den Großteil der Begegnungen ausstrahlt, reserviert sich Amazon Prime Video das exklusive Recht zur Ausstrahlung eines ausgewählten Spiels am Dienstag.

Verteilung der Rechte und Sendezeiten

Diese Aufteilung stellt sicher, dass Zuschauer eine breite Abdeckung der wichtigsten europäischen Klubwettbewerbe erhalten. DAZN übernimmt dabei die Verantwortung für die Übertragung aller Spiele, die mittwochs stattfinden. Zusätzlich sendet der Anbieter bis auf eine einzige Ausnahme sämtliche Partien, die dienstags angesetzt sind. Diese Struktur ermöglicht es dem Publikum, fast alle wichtigen Gruppen- und K.o.-Phasen live zu verfolgen.

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Auf der anderen Seite konzentriert sich Amazon Prime Video strategisch auf ein Highlight. Pro Spieltag wird genau ein Dienstagsspiel exklusiv über diesen Dienst übertragen. Für Fans des RB Leipzig gegen Manchester City oder anderer prominenter Duells bedeutet dies, dass sie ihren bevorzugten Stream entsprechend planen müssen. Die klare Trennung der Tage und Spiele erleichtert die Orientierung im Programmangebot.

Kommentatoren und Moderation bei DAZN

Das Team von DAZN setzt bewusst auf eine Vielzahl etablierter Stimmen im deutschen Fußball-Journalismus. Die Moderation der Sendungen wird nicht von einer einzelnen Person übernommen, sondern wechselt je nach Begegnung zwischen verschiedenen Mitgliedern des festen Teams. Dies sorgt für eine dynamische Präsentation, die unterschiedliche Stile und Expertisen vereint.

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Nach dem Abschied von Laura Wontorra hat sich Daniel Herzog als prägendes Gesicht der Übertragungen etabliert. Er ist regelmäßig in führenden Rollen zu sehen und begleitet viele der wichtigen Spiele durch die Analyse und Moderation. Seine Präsenz hat die Identifikation mit den Sendungen gestärkt und neue Standards gesetzt.

Für spezielle Formate wie Konferenzübertragungen stehen weitere erfahrene Journalisten bereit. Tobi Wahnschaffe und Christoph Stadtler übernehmen hier häufig die Moderation. Sie bringen Tiefe in die taktischen Vor- und Nachbetrachtungen, was die Qualität der Berichterstattung signifikant erhöht. Die genaue Zuordnung hängt stets vom jeweiligen Spieltag ab.

Expertenpositionen und Amazon Prime Video Team

Neben der Live-Kommentierung spielen die Experten eine zentrale Rolle für das Verständnis der Spiele. Bei DAZN haben sich auch hier Veränderungen ergeben. Die Analysten begleiten die Begegnungen vor und nach dem Pfiff und geben taktische Einblicke. Bei ausgewählten Partien fungieren sie zudem als Co-Kommentatoren, um die Live-Bildschirme zu bereichern.

Amazon Prime Video hingegen vertraut auf ein eingespieltes und bewährtes Duo. Für den eigentlichen Spielkommentar ist in der Regel Hannes Herrmann zuständig. Seine ruhige und präzise Art ist vielen Zuschauern bereits vertraut und bietet eine solide Basis für die Übertragung.

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Unterstützt wird Herrmann von Benedikt Höwedes, der als Co-Kommentator an die Sendung geht. Höwedes bringt seine umfangreichen Erfahrungen als ehemaliger Nationalspieler in die Analyse ein. Diese Kombination aus journalistischer Kompetenz und Spielerfahrung schafft eine hohe Glaubwürdigkeit und Tiefe in der Darstellung.

Rechtlicher Hinweis zur Redaktion

Bei der Erstellung dieses Artikels wurde generative Künstliche Intelligenz (KI) eingesetzt. Der Inhalt wurde jedoch vor der Veröffentlichung sorgfältig von der Redaktion geprüft. Alle genannten Namen, Funktionen und zeitlichen Abläufe basieren auf den aktuellen Informationen zur Saison 2026/27. Die Aufstellung der Kommentatoren dient der Transparenz für die Zuschauer.