Ein Blick auf die Kommentatoren und Moderatoren für die Champions League 2026/27 bei DAZN und Amazon Prime Video. Wer kommentiert RB Leipzig gegen RC Lens?

Die Streamingplattformen DAZN und Amazon Prime Video teilen sich in der Saison 2026/27 die exklusiven Übertragungsrechte an der UEFA Champions League. Diese Aufteilung der Rechte sorgt dafür, dass sich die beiden Anbieter die Aufmerksamkeit der europäischen Fußballfans teilen müssen, wobei DAZN den überwiegenden Teil der Spiele auf dem Bildschirm bringt. Amazon Prime Video sichert sich hingegen jeweils ein ausgewähltes Spiel am Dienstag exklusiv für sich, was eine strategische Aufteilung der Programmpläne zur Folge hat. Die Verteilung der Sendungen folgt einem festen Schema, das sowohl für Zuschauer als auch für die Kommentatorenplanungen relevant ist.

DAZN und Amazon teilen Sendeplätze

DAZN trägt die Hauptlast der Übertragungen, indem es alle Spiele am Mittwoch ausstrahlt. Hinzu kommen die meisten Partien am Dienstag, wobei es hierbei nur eine einzige Ausnahme gibt. Diese eine Ausnahme fällt an Amazon Prime Video, welches das exklusive Recht erhält, ein einzelnes Dienstagsspiel live zu zeigen. Diese Struktur stellt sicher, dass die beiden Anbieter ihre jeweiligen Stärken im Marketing und in der Content-Produktion einbringen können, um die maximale Zuschauerreichweite zu erreichen.

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Für die Zuschauer bedeutet dies eine klare Trennung der Inhalte. Wer den kompletten Überblick über die Champions League behalten möchte, muss sich auf DAZN stützen. Die Exklusivrechte von Amazon Prime Video gelten jedoch nur für das genannte Dienstagsspiel, sodass die übrigen Dienstag-Partien weiterhin bei DAZN zu sehen sind. Diese Aufteilung ist fest in den Verträgen verankert und bestimmt den Spielplan der Medienanbieter für die gesamte Saison 2026/27.

Kommentatoren-Team bei DAZN

DAZN setzt in dieser Spielzeit auf eine breite Palette an etablierten Fußballstimmen, um die Spiele live zu begleiten. Die Moderation der Sendungen wird von unterschiedlichen Mitgliedern des DAZN-Teams übernommen, wobei die Auswahl oft von der spezifischen Begegnung abhängt. Nach dem Ausstieg von Laura Wontorra hat sich Daniel Herzog zu einer der prägenden Persönlichkeiten in den Übertragungen entwickelt. Seine Rolle ist zentral und prägt das Erscheinungsbild der DAZN-Kommentare maßgeblich.

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Bei speziellen Konverenzübertragungen treten andere Gesichter in Erscheinung. Tobi Wahnschaffe und Christoph Stadtler übernehmen häufig die Moderationsaufgaben in diesen Formaten. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass dies keine abschließende Liste des gesamten Personals ist. Die tatsächliche Besetzung der Kommentatoren-Pulte hängt stark vom jeweiligen Spieltag und der Wichtigkeit der einzelnen Begegnung ab.

Neben der Moderation hat sich auch die Zusammensetzung der Expertenstab bei DAZN verändert. Die Experten sind dafür zuständig, die Spiele vor und nach der Live-Übertragung zu analysieren. Bei ausgewählten Partien sind sie zudem als Co-Kommentatoren live im Einsatz, was eine tiefere taktische Einbettung in die Übertragung ermöglicht. Diese Dualität aus Analyse und Live-Kommentar erhöht die informative Tiefe der Sendungen.

Das Team von Amazon Prime Video

Auch Amazon Prime Video setzt auf ein eingespieltes Team, das sich seit der Übernahme der Rechte etabliert hat. Für den Spielkommentar ist in der Regel Hannes Herrmann verantwortlich. Seine Stimme ist fest mit den Übertragungen von Amazon Prime Video in der Champions League verbunden. Herrmann sorgt für die direkte Vermittlung des Geschehens auf dem Platz und begleitet die actionreichen Momente der Exklusivspiele.

Unterstützt wird Hannes Herrmann in seiner Aufgabe von Benedikt Höwedes. Höwedes fungiert als Co-Kommentator und bringt dabei seine reichen Erfahrungen als ehemaliger Nationalspieler in die Sendung ein. Diese Kombination aus professioneller Live-Kommentierung und taktischer Expertise sorgt für eine ausgewogene Berichterstattung. Höwedes analysiert während des Spiels häufig taktische Entscheidungen und Spielsituationen, die über den reinen Spielverlauf hinausgehen.

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RB Leipzig trifft auf RC Lens

Ein konkretes Beispiel für die Aufteilung ist die Begegnung von RB Leipzig gegen RC Lens. RB Leipzig tritt um 21:00 Uhr an und steht in dieser Phase der Saison unter Druck. Die bisherigen Ergebnisse der Mannschaft wurden als mäßig bewertet, was den Zugzwang für das Team aus Leipzig erhöht. Dieser Druck spiegelt sich auch in der medialen Berichterstattung wider, da die Leistungen der deutschen Vertreter besonders im Fokus stehen.

Für dieses spezifische Spiel ist die Frage nach dem Kommentator bei DAZN von großer Bedeutung. Da RB Leipzig gegen RC Lens zu den übertragenen Spielen gehört, wird das DAZN-Team zum Einsatz kommen. Die genaue Besetzung hängt wieder von der tagesaktuellen Planung ab, wobei Daniel Herzog als eine der wahrscheinlichsten Hauptstimmen gilt. Die Analyse vor und nach dem Spiel wird durch die Experten von DAZN ergänzt.

Die nächste Phase der Champions League bringt weitere wichtige Partien mit sich. Die Frage nach dem Termin des nächsten Spieltags ist für die Zuschauer von entscheidender Bedeutung. Die Redaktion hat den Beitrag mit Unterstützung von generativer Künstlicher Intelligenz erstellt und vor der Veröffentlichung sorgfältig geprüft. Diese Transparenz soll sicherstellen, dass die Informationen zu den Kommentatoren und Spielplänen aktuell und korrekt sind. Die Fans können sich auf eine detaillierte Begleitung der Spiele durch die jeweiligen Teams verlassen.