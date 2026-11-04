Champions League 2026/27: DAZN und Amazon Prime Video mit neuen Kommentatoren

DAZN und Amazon Prime Video teilen sich die Rechte an der Champions League. Neuer Fokus auf Daniel Herzog bei DAZN und Hannes Herrmann bei Amazon in der Saison 2026/27.

Die Übertragungsrechte für die UEFA Champions League werden in der Spielzeit 2026/27 weiterhin von den beiden großen Streaming-Anbietern DAZN und Amazon Prime Video geteilt. Diese Aufteilung stellt sicher, dass Fans einer der bedeutendsten Fußballwettbewerbe weltweit Zugang zu exklusiven Inhalten haben. Während DAZN als Hauptpartner das Gros der Partien abdeckt, übernimmt Amazon Prime Video eine strategisch wichtige Nische im Programmplan.

Rechteverteilung zwischen DAZN und Amazon

DAZN überträgt sämtliche Mittwochsspiele sowie fast alle Dienstagsspiele der Königsklasse. Eine einzelne Ausnahme bildet ein ausgewähltes Spiel am Dienstag, das exklusiv von Amazon Prime Video gesendet wird. Diese klare Trennung der Inhalte ermöglicht es beiden Plattformen, ihre jeweiligen Stärken im Bereich Sportübertragungen voll auszuschöpfen. Die Zuschauer können sich darauf verlassen, dass keine wichtigen Begegnungen unübertragen bleiben.

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Neue Gesichter bei DAZN Moderation

Das DAZN-Team hat seine personelle Zusammensetzung für die aktuelle Saison deutlich verändert. Nach dem Abschied von Laura Wontorra rücken andere bekannte Stimmen in den Vordergrund. Daniel Herzog hat sich dabei als eine der prägenden Figuren etabliert und moderiert zahlreiche Spiele. Bei Konferenzübertragungen sind zudem Tobi Wahnschaffe und Christoph Stadtler regelmäßig als Moderatoren zu hören.

Expertenanalyse und Co-Kommentierung

Neben der reinen Spielmoderation spielt die fachliche Einordnung eine zentrale Rolle für die Qualität der Übertragung. Die Experten bei DAZN analysieren die Begegnungen sowohl vor als auch nach dem Pfiff. In ausgewählten Partien treten sie zusätzlich als Co-Kommentatoren in Erscheinung. Welche Personen konkret zum Einsatz kommen, richtet sich nach dem jeweiligen Spieltag und der Bedeutung der einzelnen Paarungen.

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Hannes Herrmann und Benedikt Höwedes bei Amazon

Auf der Seite von Amazon Prime Video setzt man ebenfalls auf ein eingespieltes und erfahrenes Team. Für den eigentlichen Spielkommentar ist in der Regel Hannes Herrmann zuständig. Er wird dabei von Benedikt Höwedes unterstützt, der als Co-Kommentator fungiert. Höwedes bringt wertvolle Erfahrungen als ehemaliger Nationalspieler in die Analyse ein und ergänzt somit das Kommentar-Tandem effektiv.

Praktische Ausrichtung für die Zuschauer

Für die Zuschauer bedeutet diese Struktur eine hohe Verfügbarkeit der Inhalte. Da DAZN die meisten Spiele abdeckt, besteht kaum die Gefahr, dass ein wichtiges Match verpasst wird. Amazon konzentriert sich auf die Exklusivrechte des einen Dienstagsspiels. Dies schafft Anreize für Nutzer beider Plattformen, das Angebot gezielt zu nutzen. Die Kombination aus verschiedenen Kommentatoren und Experten sorgt für Vielfalt.