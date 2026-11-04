Champions League 2026/27: ZDF-Übertragungen und Joyn-Livestream kostenlos

Seit der Saison 2026/27 strahlt das ZDF Champions-League-Highlights im Free-TV aus. Fans nutzen zudem den kostenfreien Livestream auf der Plattform Joyn für alle Highlights.

Seit der Spielzeit 2026/27 steht die UEFA Champions League einem breiten Fernsehpublikum in Deutschland kostenfrei zur Verfügung. Das ZDF sendet die Highlights der Wettbewerbe live und in voller Länge. Diese Maßnahme richtet sich explizit an Zuschauer, die auf teure Streaming-Dienste verzichten.

Free-TV Übertragungen des ZDF

Das ZDF übernimmt die Berichterstattung für das ZDF-Sportstudio. Die Sendung erscheint immer mittwochs nach den europäischen Klubspielen. Zuschauer sehen dort die besten Szenen des aktuellen Champions-League-Spieltags. Diese Übertragung beginnt mit dem ersten Spieltag der Liga und dauert bis hin zum Finale der Saison. Die Inhalte umfassen nicht nur Tore, sondern auch Analysen und Interviews mit den Beteiligten.

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Digitaler Zugang über Joyn

Neben dem linearen Fernsehen bietet die Plattform Joyn eine parallele digitale Lösung. Alle Highlights und Analysen sind dort im Livestream abrufbar. Dies stellt eine direkte Alternative für Zuschauer dar, die kein kostenpflichtiges Abonnement bei DAZN oder Prime Video besitzen. Die Inhalte sind unabhängig von einem TV-Gerät verfügbar. Fans können die Sendungen flexibel zu jedem Zeitpunkt anschauen.

Start der Titelverteidiger PSG

Den Auftakt in die neue Saison macht Paris Saint-Germain als Titelverteidiger. Die französischen Profis traten in der Vorsaison dem FC Arsenal im Elfmeterschießen entgegen. Dieser Erfolg sicherte den Franzosen den letzten großen Titel. Der Start als amtierender Meister prägt nun die Erwartungen an die kommende Runde.

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Konkrete Spiele und Besonderheiten

Im Fokus stehen auch weitere relevante Begegnungen der Liga. So kommt es unter anderem zum Duell zwischen Atletico Madrid und dem FC Bayern München. Bei diesem Spiel gibt es Besonderheiten in der Zeremonie. Die Partie beginnt mit einer Schweigeminute und den Teilnehmern tragen Trauerflor. Auf die traditionelle Champions-League-Hymne wird in diesem Kontext verzichtet. Diese symbolische Geste hat Vorrang vor dem sportlichen Show-Element.

Herbstliche Spiele und Noten

Auch andere deutsche Klubs stehen vor großen Herausforderungen. Der BVB verlor jüngst bei Bodö/Glimt mit zwei deutlichen Fünfern. Die Offensive der Dortmunder wirkte in diesem Spiel weitgehend wirkungslos. Solche Ergebnisse prägen die Bewertung der Leistungen. Die Noten der Dortmunder Spieler fielen entsprechend aus. Diese Performance zeigt, dass der Titelverteidiger nicht der einzige ist, der vor Hürden steht.

Aktuelle Übertragungspläne

Für die Zuschauer gibt es konkrete Termine und Infos zur Übertragung. So steht zum Beispiel das Spiel zwischen RB Leipzig und Manchester City an. Für dieses Match veröffentlichten die Sender alle notwendigen Informationen. Dazu gehören die TV-Kanäle, die Livestream-Optionen und ein Live-Ticker. Die Aufstellungen der Mannschaften sind ebenfalls bereits verfügbar. Fans können sich so optimal auf die Partie vorbereiten.