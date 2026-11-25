DAZN und Amazon Prime Video teilen die Champions League Rechte in der Saison 2026/27. Erfahren Sie, welche Moderatoren und Experten FC Bayern München beim Auswärtsspiel in Lille kommentieren.

In der laufenden Saison 2026/27 teilen sich die Streamingplattformen DAZN und Amazon Prime Video die exklusiven Übertragungsrechte an der UEFA Champions League. Die deutsche Fußball-Bundesliga-Mannschaft des FC Bayern München steht dabei vor einer entscheidenden Auswärtsmission in Frankreich. Das Team muss am kommenden Dienstag anreisen, um beim Lille OSC anzutreten. Der Kickoff ist für 21:00 Uhr angesetzt.

Fußballhistorie und aktuelle Liga-Position

Die Münchner befinden sich in einer kritischen Phase ihrer europäischen Kampagne. Trainer Sebastian Hoeneß sieht sich mit der Aufgabe konfrontiert, seine Mannschaft schnell wieder auf die Erfolgsspur zu bringen. Nach zwei klaren Siegen in den beiden ersten Spielmonaten verliefen die darauf folgenden beiden Champions-League-Partien enttäuschend. In diesen Spielen sammelte das Team nur einen einzigen Punkt und verlor damit an Momentum. Der direkte Anschluss an die Top acht der Gruppe ist in Gefahr zu schwinden. Die verletzungsgeplagte Personaldecke in München erschwert die Vorbereitung auf das harte Spiel in der Nordfrankreich-Region zusätzlich.

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DAZN-Kommentatoren und Moderations-Team

DAZN baut seine Berichterstattung auf einer breiten Palette etablierter Fußballstimmen auf. Die Moderation obliegt je nach spezifischer Begegnung verschiedenen Mitgliedern des internen Teams. Nach dem abschied von Laura Wontorra hat sich Daniel Herzog als prägende Kraft in den Übertragungen etabliert. Bei speziellen Konferenzberichten übernehmen Tobi Wahnschaffe und Christoph Stadtler regelmäßig die Leitung der Sendebeiträge. Diese Aufstellung dient als Orientierung, doch die tatsächliche personelle Besetzung variiert von Spieltag zu Spieltag. Die Auswahl der Kommentatoren hängt direkt vom jeweiligen Programmplan und der strategischen Gewichtung der einzelnen Partien ab.

Expertenteams und Analysen vor dem Spiel

Die Expertenebene bei DAZN hat in der aktuellen Saison einige strukturelle Veränderungen erfahren. Die Analysten bewerten die taktischen Konzepte der Gegner detailliert vor dem Anpfiff und liefern wertvolle Einblicke in die Nach-Spiel-Analysen. In ausgewählten Schlüsselbegegnungen fungieren diese Experten zudem als Co-Kommentatoren, um die live Übertragung fachlich zu vertiefen. Diese duale Rolle verstärkt die narrativen Ebenen der Spieleberichterstattung und ermöglicht eine tiefere Einordnung der sportlichen Leistungen der teilnehmenden Vereine.

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Amazon Prime Video Strategien im Vergleich

Während DAZN den Großteil des Programms abdeckt, überträgt Amazon Prime Video jeweils ein ausgewähltes Spiel am Dienstag exklusiv. Für den deutschen Spielkommentar ist dort regelmäßig Hannes Herrmann zuständig. Seine Arbeit wird durch Benedikt Höwedes unterstützt, der als Co-Kommentator agiert. Höwedes bringt als ehemaliger Nationalspieler wertvolle Erfahrung in die Analyse ein. Diese Kombination aus professioneller Moderation und ehemaliger Profikarriere soll die Qualität der exklusiven Übertragungen des Streaming-Anbieters sichern.

Zeitplan und nächster UEFA-Wettbewerb

Die Aufteilung der Rechte bleibt auch in der Saison 2026/27 bestehen. DAZN sendet alle Mittwochsspiele der Champions League. Zudem übernimmt der Anbieter bis auf eine einzige Ausnahme sämtliche Partien, die am Dienstag stattfinden. Zuschauer müssen sich daher auf ein dichtes Programmprogramm einstellen, um alle relevanten Begegnungen der europäischen Elite zu verfolgen. Die genaue Bestätigung des nächsten Spieltags und der zugehörigen Zeiten steht kurz vor der finalen Veröffentlichung durch die UEFA und die deutschen Sender.