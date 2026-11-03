Champions League 2026: DAZN und Amazon Prime Video im Überblick

Alle Experten, Moderatoren und Kommentatoren für Champions League 2026/27 bei DAZN und Amazon Prime Video. Fakten zu FC Bayern und Spielplan.

Die Übertragungsrechte für die Champions League in der Saison 2026/27 liegen weiterhin in den Händen der Streaminganbieter DAZN und Amazon Prime Video. Diese Aufteilung bestimmt maßgeblich, welche deutschen Teams wie live zu sehen sind. Besonders im Fokus steht das bevorstehende Match des FC Bayern München, das exklusiv über Amazon Prime Video ausgestrahlt wird.

Rechteverteilung und Streaming-Plattformen

DAZN und Amazon Prime Video teilen sich die exklusiven Senderechte an der Königsklasse des europäischen Fußballs. DAZN ist für die Übertragung des Großteils aller Spiele verantwortlich. Der Streamingdienst zeigt dabei sämtliche Partien, die am Mittwoch stattfinden. Zusätzlich werden die meisten Spiele am Dienstagabend live übertragen, wobei hier nur eine einzelne Ausnahme von der Regel gilt.

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Amazon Prime Video hält sich bewusst auf einem spezifischen Slot heraus. Der Dienst überträgt genau ein ausgewähltes Spiel aus derTuesday-Nacht exklusiv. Diese strategische Aufteilung ermöglicht es den Zuschauern, eine breite Palette an Begegnungen zu verfolgen. Die technische Infrastruktur beider Anbieter stellt sicher, dass das Publikum nahtlos auf die Inhalte zugreifen kann.

Modulierung und Moderation bei DAZN

DAZN setzt in der aktuellen Champions-League-Saison auf eine große Bandbreite bekannter Fußballstimmen. Die Moderation wird je nach Begegnung von unterschiedlichen Mitgliedern des DAZN-Teams übernommen. Dies gewährleistet eine vielseitige und dynamische Presentationsweise für die verschiedenen Spiele.

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Nach dem Abschied von Laura Wontorra hat sich Daniel Herzog zu einer prägenden Figur in den Übertragungen entwickelt. Er ist häufig im Zentrum der Aufmerksamkeit und begleitet viele der großen Spiele. Für die Modration von Konferenzübertragungen stehen unter anderem Tobi Wahnschaffe und Christoph Stadtler zur Verfügung.

Es handelt sich bei den genannten Namen um keine vollständige Personalliste. Die Auswahl der tatsächlich eingesetzten Kommentatoren hängt stark vom jeweiligen Spieltag ab. Auch die spezifischen Paarungen im Wettbewerb beeinflussen, wer vor dem Mikrofon sitzt.

Experten-Team und Kommentatorenstruktur

Auf der Expertenposition hat sich bei DAZN strukturell einiges verändert. Die Fachleuten analysieren die Begegnungen sorgfältig vor dem Anpfiff und führen diese Diskussionen nach dem Spiel fort. Bei ausgewählten Partien sind sie zudem als Co-Kommentatoren direkt im Einsatz.

Amazon Prime Video setzt auch in der Saison 2026/27 auf ein eingespieltes und erfahrungsgesättigtes Team. Für den regulären Spielkommentar ist in der Regel Hannes Herrmann zuständig. Seine Stimme ist vielen Zuschauern aus früheren Übertragungen vertraut.

Hannes Herrmann wird dabei von Benedikt Höwedes unterstützt. Höwedes bringt seine langjährigen Erfahrungen als ehemaliger Nationalspieler in die Rolle des Co-Kommentators ein. Diese Kombination aus journalistischer Präzision und praktischer Spielerfahrung soll die Qualität der Analyse steigern.

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FC Bayern und das Aus von Joshua Kimmich

Der FC Bayern München muss am Dienstagabend zu Atletico Madrid ins Riyadh Air Metropolitano reisen. Das Spiel findet in der spanischen Hauptstadt statt und gilt als eine der herausforderndsten Begegnungen der Phase. Amazon Prime Video überträgt diese Partie live und exklusiv für den deutschsprachigen Raum.

Eine wichtige Nachricht für die Münchner Fans ist der Ausfall von Joshua Kimmich. Der Mittelfeldspieler fehlt im Kader gegen das spanische Top-Team. Der Grund für das Fehlen ist ein Trauerfall in der Familie des Spielers. Dieser Umstand wird als offiziell bestätigt angesehen.

Die Abwesenheit von Kimmich ist ein spürbarer Verlust für die Aufstellung von Bayern. Das Team muss nun mit den verfügbaren Mitteln eine Taktik entwickeln, um in Madrid punkten zu können. Die Vorbereitung läuft unter diesen besonderen Umständen weiter.

Spielplan und zusätzliche Angebote

Der vierte Spieltag der Champions-League-Ligaphase findet am 3. und 4. November 2026 statt. Diese Daten sind fest im Kalender verankert und bieten den Fans einen klaren Zeitrahmen für die weiteren Spiele. Die Termine werden von allen relevanten Medienkanälen beworben.

Neben den kostenpflichtigen Streaming-Diensten gibt es auch alternative Möglichkeiten, das Geschehen zu verfolgen. Kostenlose Zusammenfassungen der Champions League werden unter anderem im ZDF gesendet. Dies bietet Zuschauern ohne Abonnement die Möglichkeit, die wichtigsten Highlights nachzuverfolgen.