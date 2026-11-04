Champions League 4. November: DAZN-Konferenz kostet, ZDF zeigt Highlights

Am 4. November 2024 kostet die UCL-Konferenz bei DAZN Gebühren. Nur der 3. November war gratis. ZDF und Joyn zeigen ab 23:00 Uhr die Spielzusammenfassungen kostenlos.

Am Mittwoch, dem 4. November 2024, startet in der Champions League die nächste Runde mit insgesamt neun Begegnungen der vierten Spieltags der Ligaphase. Während die Live-Übertragungen und die zentrale Konferenz bei DAZN nun wieder ein kostenpflichtiges Abo erfordern, bieten öffentlich-rechtliche Sender wie das ZDF und der Streamingdienst Joyn abends kostenlose Highlights an.

Konferenzende: Gebührenpflicht bei DAZN

Die temporäre Gratis-Strategie von DAZN ist am 4. November 2024 beendet. Anders als am Vortag, dem 3. November, wird für den Zugang zur Konferenz und den einzelnen Spielen am Mittwochabend ein kostenpflichtiges DAZN-Abonnement benötigt. Die Zuschauer müssen sich also wieder regulär einloggen, um die Spiele exklusiv auf der Plattform verfolgen zu können.

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DAZN besitet die alleinigen Übertragungsrechte an sämtlichen Partien dieses Spieltags. Die Übertragungen beginnen bereits um 18:00 Uhr mit den ersten Spielen. Für die späteren Begegnungen starten die Vorberichte ab 20:15 Uhr. Ohne Abo bleibt nur die Nutzung der kostenlosen Liveticker von ran.

Fehlerkorrektur: Nur Dienstag war kostenlos

Verwirrung entstand durch eine klare Falschmeldung im Umlauf, wonach auch der 4. November gratis wäre. DAZN hatte die Gratis-Aktion ausdrücklich nur auf den Dienstag, den 3. November, beschränkt. An diesem Tag konnten Fans acht der neun Begegnungen ohne Abo in der Konferenz verfolgen.

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Auch am 13. Oktober gab es eine kostenlose Konferenz, wofür lediglich ein kostenloser Account reichte. Für den 4. November und kommende Spieltage hat der Streamingdienst keine weiteren kostenlosen Angebote angekündigt. Wer kein Abo hat, muss auf die Live-Ticker ausweichen.

Spieleplan: BVB gegen Real Betis

Ein Highlight des Abends ist das Duell zwischen Borussia Dortmund und Real Betis Sevilla. Das Spiel findet am Mittwoch, dem 4. November 2024, statt und ist exklusiv bei DAZN zu sehen. Fans können die Partie sowohl als Einzelübertragung als auch in der Gesamt-Konferenz verfolgen.

Weitere spannende Partien stehen auf dem Programm. Dazu gehört das Duell von RB Leipzig gegen Manchester City, das ebenfalls exklusiv bei DAZN übertragen wird. Diese Spiele sind wichtige Elemente der Liga-Phase und bieten viel Potential für Überraschungen.

Kostenlose Alternativen im Free-TV

Für Zuschauer ohne DAZN-Abo bietet das ZDF ab 23:00 Uhr die Highlights des vierten Spieltags im Free-TV an. Die Sendung ist außerdem kostenlos im Livestream auf Joyn verfügbar. Dies ist die wichtigste Informationsquelle für alle, die nicht zahlen möchten.

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Zu sehen sind Zusammenfassungen der Partien von Borussia Dortmund, dem VfB Stuttgart, dem FC Bayern München und RB Leipzig. DAZN bietet zudem mit einem kostenlosen Account ausgewählte Highlights auf Abruf an, die jedoch nicht live sind.

Zukunft der Gratis-Strategie

Ob DAZN in der laufenden Champions-League-Saison 2026/27 weitere Konferenzen kostenlos anbieten wird, ist bislang nicht offiziell bekannt. Nach den Aktionen am 13. Oktober und 3. November scheint die Strategie jedoch vorerst beendet zu sein. Die Liga-Phase verläuft nun nach regulären Gebührenmodellen.