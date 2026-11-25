DAZN besitzt die Rechte an allen neun Partien des fünften Champions-League-Spieltags am Mittwoch. Ob weitere Konferenzen kostenlos laufen, ist bislang nicht offiziell bekannt.

Am Mittwoch stehen in der Champions League insgesamt neun Begegnungen des fünften Spieltags der Ligaphase auf dem Programm. Der Streamingdienst DAZN besitzt die Übertragungsrechte an sämtlichen Partien und zeigt alle neun Spiele auch in der Konferenz. Fußballfans können die Spiele also über DAZN verfolgen, sofern sie Zugang zum Dienst haben.

Die DAZN-Übertragung beginnt bereits um 18:00 Uhr. Die Vorberichte zu den späteren Begegnungen starten ab 20:15 Uhr. Wer die Konferenz verfolgen möchte, sollte also rechtzeitig einschalten, um keinen Anpfiff zu verpassen.

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Mittwochskonferenz bei DAZN: Alle neun Spiele im Überblick

DAZN überträgt am Mittwoch sämtliche neun Champions-League-Partien des fünften Spieltags in der Konferenz. Die Übertragung ist damit eine umfassende Begleitung des gesamten Spieltagsabends und nicht auf einzelne Top-Duelle beschränkt.

Die Vorberichte zu den späteren Begegnungen beginnen ab 20:15 Uhr. Damit verteilt sich die Berichterstattung über den Abend, und Zuschauer erhalten eine Übersicht über die Spiele, die im weiteren Verlauf des Abends stattfinden.

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Der Streamingdienst hatte in der Vergangenheit bereits Champions-League-Konferenzen teilweise gratis übertragen. Ohne kostenpflichtiges Abonnement konnten Fußballfans damals die Top-Duelle verfolgen.

Kostenlose Konferenzen bei DAZN: Was bisher bekannt ist

Ob DAZN in der laufenden Champions-League-Saison 2026/27 weitere Konferenzen kostenlos anbieten wird, ist bislang nicht offiziell bekannt. Eine verbindliche Zusage des Streamingdienstes gibt es dafür derzeit nicht.

Nach dem kostenlosen Angebot vom 13. Oktober zeigte DAZN auch die Dienstagskonferenz am 3. November gratis. An beiden Tagen war kein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich. Fans benötigten lediglich einen kostenlosen DAZN-Account.

Für die kommenden Champions-League-Spieltage hat DAZN bislang keine weiteren kostenlosen Konferenzübertragungen angekündigt. Interessierte sollten die offiziellen Kanäle des Streamingdienstes im Blick behalten, um aktuelle Informationen zu erhalten.

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Free-TV-Highlights bei ZDF und Joyn am Mittwoch

Das ZDF zeigt am Mittwochabend (25. November) ab 23:00 Uhr die Highlights des vierten Champions-League-Spieltags im Free-TV. Wer die Partien nicht live verfolgen konnte, bekommt so eine Zusammenfassung im frei empfangbaren Fernsehen.

Die Sendung ist zusätzlich kostenlos im Livestream auf Joyn verfügbar. Zu sehen sind unter anderem Zusammenfassungen der Partien von Borussia Dortmund und dem VfB Stuttgart.

Unabhängig von der Konferenz bietet DAZN auch mit einem kostenlosen Account ausgewählte Champions-League-Highlights auf Abruf an. Damit können Fans auch ohne Abonnement einen Teil des Angebots nutzen.