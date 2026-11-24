Der FC Arsenal verzichtet im Champions-League-Spiel gegen Borussia Dortmund am Dienstagabend zunächst auf Kai Havertz. Serhou Guirassy steht beim BVB zumindest wieder im Aufgebot.

Der FC Arsenal verzichtet im Champions-League-Spiel gegen Borussia Dortmund am Dienstagabend zunächst auf Kai Havertz. Serhou Guirassy steht beim BVB zumindest wieder im Aufgebot.gegen Borussia Dortmund am Dienstagabend zunächst auf Kai Havertz.

Der deutsche Nationalspieler sitzt auf der Bank. An seiner Stelle startet beim englischen Meister der Schwede Viktor Gyökeres. Im Tor ersetzt Kepa Arrizabalaga den angeschlagenen David Raya. BVB-Trainer Niko Kovac setzt derweil wieder auf sein Mittelfeldtrio Jobe Bellingham, Joey Veerman und Felix Nmecha, das bereits beim 2:2 beim FC Bayern in der Bundesliga gut harmoniert hatte.

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Joey Veermans Erinnerungen an den FC Arsenal sind nicht allzu schön. Im März 2025 ging der Niederländer mit der PSV Eindhoven im Achtelfinale der Champions League mit 1:7 unter. Nun will es der Mittelfeldspieler mit Borussia Dortmund besser machen: Am Dienstagabend hofft der BVB auf einen Coup beim englischen Meister.

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"", sagte Veerman im Rückblick. Mit dem Niederländer auf dem Platz kassierte PSV immerhin nur noch ein Gegentor, an die Extraklasse der Londoner kann sich Veerman aber noch bestens erinnern. Der im Sommer 2026 nach Dortmund gewechselte Veerman hat sich im Team von Trainer Niko Kovac seinen festen Platz erarbeitet. Gemeinsam mit dem deutschen Nationalspieler Felix Nmecha und Jobe Bellingham bildet er ein sehr spiel- und laufstarkes Mittelfeldtrio.

"Karetsas und Guirassy auf der Bank Für den Niederländer nimmt Konstantinos Karetsas, der am vergangenen Wochenende gegen Gladbach noch in der Startelf gestanden hatte, zunächst auf der Bank Platz. Dort wird auch der von seiner Oberschenkelverletzung genesene Serhou Guirassy sitzen, für ihn startet Fábio Silva. Waldemar Anton nimmt den Platz von Rami Bensebaini in der Verteidigung ein.