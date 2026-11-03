Champions League: Atletico Madrid empfängt den FC Bayern München

Am Dienstagabend spielt der FC Bayern bei Atletico Madrid in der Champions League. Alle Infos zu TV, Streaming, Aufstellung und dem Schweigeminute-Detail.

Das Topspiel der Champions-Ligaphase am Dienstagabend findet zwischen Atletico Madrid und dem FC Bayern München statt. Das Stadion des spanischen Rekordmeisters bietet eine besondere Atmosphäre, die durch eine Schweigeminute und Trauerflor gekennzeichnet ist. Allerdings wird auf die traditionelle Champions-League-Hymne verzichtet.

Atletico Madrid präsentiert starke Defensive

Atletico Madrid zeigt sich in diesem Duell von seiner defensiv stabilen Seite. Die Rojiblancos lassen dem deutschen Rekordmeister zwar wenig Raum zur Entfaltung, was jedoch auch die eigene Offensive benachteiligt. Das gefährliche Konterspiel der Spanier kann aufgrund der geschlossenen Defensive des Gegners noch nicht effektiv aufgezogen werden.

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Daher ist die Nullnummer zur Pause ein gerechtfertigter Zwischenstand. Der FC Bayern hat in dieser Phase vieles ausprobiert, konnte aber die Defensive um Trainer Diego Simeone nicht nachhaltig durchbrechen. Die Defensive von Atletico Madrid ist auch heute wieder eine feste Größe.

Sachstandsbericht vor dem Topspiel in Spanien

Der FC Bayern München reist am vierten Spieltag der Champions-League-Ligaphase zu diesem bedeutenden Auswärtsspiel. Beide Mannschaften liegen mit dem Start in die internationale Saison unter ihren eigenen Erwartungen. Atletico Madrid ist mit vier Punkten aus den ersten drei Spielen im Mittelfeld der Tabelle zu finden.

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Auch der FC Bayern München hat bisher nur fünf Punkte aus drei Spielen gesammelt. Besonders das überraschende Unentschieden gegen Viking Stavanger in Norwegen hatte die Stimmung im Lager der Bayern getrübt. Jetzt gilt es, im spanischen Auswärtsspiel wieder Punkte zu sammeln.

Übertragung via Amazon Prime Video möglich

Amazon Prime Video hält die exklusiven Rechte für das Champions-League-Spiel am Dienstagabend. Folgerichtig zeigt der Pay-TV-Sender das Duell zwischen Atletico Madrid und dem FC Bayern München live und in voller Länge. Zuschauer benötigen hierfür ein kostenpflichtiges Abonnement des Anbieters.

Für zahlende Kunden von Amazon Prime Video ist der Livestream des Spiels verfügbar. Dies bietet die Möglichkeit, das Match digital und in hoher Qualität zu verfolgen. Alternativ gibt es einen Liveticker, der über den Spielverlauf informiert.

Aufstellung und Taktik mit Jamaal Olise

Die voraussichtliche Aufstellung des FC Bayern zeigt einige interessante Details. In der Abwehr kommen Laimer, Upamecano, Kim Min-jae und Stanisic zum Einsatz. Im defensiven Mittelfeld stehen Kimmich und Pavlovic, während Olise (Karl), Brown und Davies in der Offensive agieren.

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Die Frage, ob Jamaal Olise spielt, ist mit seiner Nennung in der Aufstellung bejaht. An der Spitze führt Harry Kane das Angriffsduo an. Die Taktik von Diego Simeone setzt weiterhin auf Kompaktheit und die Suche nach Gegentreffern durch schnelle Übergänge.

Reaktionsbedarf bei beiden Mannschaften

Die aktuellen Punktestände von Atletico Madrid und dem FC Bayern München spiegeln einen Bedarf an besseren Leistungen wider. Der FC Bayern muss besonders in der Offensive mehr Wirkung erzielen. Atletico Madrid muss seine Kontermöglichkeiten verbessern.

Das Spiel am Dienstagabend bietet beiden Teams die Chance, die eigene Form zu stabilisieren. Für den FC Bayern ist es eine Gelegenheit, den Anschluss an die Spitzenteams in der Gruppe zurückzugewinnen. Diego Simeone steht vor der Aufgabe, seine Mannschaft defensiv geschlossen zu halten.