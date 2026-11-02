Champions League: Atletico Madrid empfängt FC Bayern München

Amazon Prime Video zeigt das Champions-League-Spiel zwischen Atletico Madrid und dem FC Bayern München live. Alle Infos zu Startzeit, Streaming und Analyse.

Am Dienstagabend empfängt Atletico Madrid den FC Bayern München zu einem wichtigen Champions-League-Spiel. Das Spiel ist für zahlende Kunden im Livestream bei Amazon Prime Video verfügbar. Beide Teams blicken auf eine gemischte Gruppenphase mit fünf bzw. vier Punkten zurück.

Unentschieden in Norwegen belastet die Bayern

Der FC Bayern startete mit fünf Punkten aus drei Spielen in die internationale Saison. Besonders das überraschende Unentschieden gegen Viking Stavanger in Norwegen belastet die Moral. Trainer und Spieler müssen nun zeigen, dass sie sich gegen die starken Spanier durchsetzen können.

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Diego Simeone startet mittelmäßig in die CL

Atletico Madrid liegt mit vier Punkten aus den ersten drei Spielen mittelmäßig in der Gruppenphase. Die Mannschaft von Trainer Diego Simeone sucht nach Konstanz. Ein Sieg gegen den deutschen Rekordmeister wäre ein wichtiger Schritt zur Gruppenspitze.

Amazon Prime Video überträgt das Topspiel live

Amazon Prime Video hat die exklusiven Rechte für dieses Champions-League-Spiel erworben. Das Spiel wird in voller Länge und live übertragen. Ein aktives Abonnement ist zwingend erforderlich, um die Übertragung ohne Unterbrechungen zu verfolgen.

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Streaming auf Amazon Prime Video ermöglicht

Für Abonnenten ist der Livestream direkt über die Plattform abrufbar. Die Technik bietet eine stabile Verbindung für die Verfolgung des Spiels. Zuschauer können das Match bequem von verschiedenen Geräten verfolgen.

Beide Teams brauchen Punkte für die K.o.-Phase

Jeder Punkt zählt in der aktuellen Gruppenkonstellation. Sowohl der FC Bayern als auch Atletico Madrid müssen ihre Leistungen optimieren. Das Spiel am Dienstagabend entscheidet mit über die weitere Platzierung in der Liga.