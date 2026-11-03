Champions League: Atletico Madrid erwartet FC Bayern mit neuer Offensive und starker Defensive

Das Champions-League-Duell zwischen Atletico Madrid und dem FC Bayern im Metropolitano wird zur Prüfung. Atletico setzt auf Simeones taktische Evolution und eine offensive Kehrtwende nach der Sommertransferperiode.

Das Champions-League-Duell zwischen Atletico Madrid und dem FC Bayern am Dienstagabend im Estadio Metropolitano steht vor der Tür und verspricht eine der schwierigsten Aufgaben der aktuellen Saison für die Münchner. Das neu formierte Team von Trainer Diego Simeone, das in den letzten Jahren sein Spielkonzept modernisiert hat, erwartet die verletzungsgeplagten Gäste aus München mit einer taktischen Disziplin, die selbst erfahrenen Gegnern stark zu schaffen macht. Für den Welttrainer von 2016 ist dieses Aufeinandertreffen nicht nur ein sportlicher Test, sondern auch eine Chance, sich nach Jahren ohne großen Triumph in der Königsklasse endgültig zu rehabilitieren, nachdem ihm in der Vergangenheit zwar zwei spanische Meisterschaften und mehrere Pokalsiege glückten, der finale Durchbruch im UEFA-Wettbewerb jedoch ausblieb.

Taktische Evolution unter Diego Simeone

Diego Simeone, der für seine jahrelang defensive und physisch intensive Spielweise bekannt ist, hat sein System kontinuierlich an die Anforderungen des modernen Fußballs angepasst, was sich deutlich in der aktuellen Saison zeigt. Die Colchoneros starteten nach dem Sommerumbau überragend in die Spielzeit, gewannen bis auf ein knappe 1:2 sowie zwei Unentschieden in Liga und Champions League und den Ausrutscher gegen Athletic Bilbao mit 0:3 alles weitere. Diese Entwicklung widerspricht dem alten Narrativ, dass das Team nach einer frühen Führung nur noch abwartet, denn die Statistiken zeigen, dass Atletico in den vergangenen Jahren oft in der oberen Hälfte der Fair-Play-Tabelle landete und nicht mehr als knüppelharte Defensive wahrgenommen wird.

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Der Trainer selbst betonte in einer Pressekonferenz vor dem Duell seinen Wunsch nach mehr Offensive: Er wolle gerne 80 Minuten lang angreifen und dem Gegner nur zehn Minuten überlassen, um dann nach zehn Ballberührungen ein Tor zu erzielen. Diese Ambition unterscheidet sich stark von den 35 Prozent Ballbesitz, die Atletico im Champions-League-Spiel gegen die Bayern in der Gruppenphase 2016/17 verzeichnete. Dennoch warnt Simeone davor, die Bayern zu unterschätzen, da er auf eine kraftvolle Mannschaft trifft, die für harte Momente sorgen wird, und hofft, dass seine Spieler die Fähigkeit besitzen, sich immer wieder aus dem Druck zu befreien, den die Münchner aufbauen werden.

Defensive Stabilität und das Fehlen von Cristian Romero

Trotz der offensiven Ambitionen bleibt die Defensive das strukturelle Rückgrat des Teams, das mit acht Gegentoren in elf Spielen die beste Abwehr der Liga aufweist. Herzstück dieser Linie ist der Weltmeister Cristian Romero, der als zentraler Verteidiger agiert und durch seine Spielweise bereits als Anti-Kane bezeichnet wurde, da er den Bayern-Star aus gemeinsamen Tottenham-Zeiten bestens kennt und weiß, wie man ihm den Raum nimmt. Allerdings bleibt sein Einsatz am Dienstagabend noch ungewiss, da der Argentinier nach einer Verletzung auf sein Comeback wartet und ein frühes Aufbieten als zu riskant eingestuft wird.

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Auch ohne Romero präsentiert sich die Viererkette um Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko und den Ex-Leverkusener Alejandro Grimaldo als extrem hart zu bespielendes Kollektiv. Die Spieler stehen eng, pressen mannorientiert und erschweren jedem Gegner den Durchgang, wobei ihnen die Sicherheit durch Jan Oblak zugutekommt, der als einer der besten Keeper der Welt gilt. Oblak verfügte über sechs Spielzeiten ohne Gegentor in der La Liga und könnte durch seine bereits gehaltenen Elfmeter, wie jüngst gegen Deportivo La Coruna, eine zusätzliche psychologische Barriere für die angreifenden Bayern-Stürmer darstellen.

Offensive Transformation und Julian Alvarézs Rückkehr

Der Sommer brachte einen tiefgreifenden Wechsel in der Personalstruktur, da mit Antoine Griezmann und Jose Maria Gimenez zwei Vereinslegenden das Team verließen. Stattdessen setze der Klub auf fertige Offensivtalente wie Kang-in Lee und Jonathan David, sowie auf den überraschenden Transfer von Ademola Lookman, der in der Vergangenheit bereits mehrfach mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht wurde. Diese Maßnahmen sollten insbesondere durch den Verbleib von Julian Alvarez gesichert werden, dessen Wunschwechsel zu Barcelona trotz großer medialer Aufmerksamkeit nicht zustande kam und nun als wichtiger Erfolg der Transferperiode gilt.

Julian Alvarez, der zu Saisonbeginn durch öffentliche Wechselwünsche und schwache Leistungen für Unruhe sorgte und von den Fans teilweise ausgepfiffen wurde, hat sich nun wieder mit dem Publikum versöhnt. Nach einer langen Durststrecke traf er beim Sieg gegen Deportivo La Coruna und betonte, dass die Fans hinter ihm standen und ihm großzügig die Zeit gaben, die er zur Regeneration seiner Form benötigte. Diese Versöhnung ist taktisch von großer Bedeutung, da Alvarez als Star des Teams weiterhin eine zentrale Rolle in der Angriffsstruktur einnimmt.

Alex Baena und die neuen taktischen Akteure

Der beste Spieler der bisherigen Saison ist ohne Frage Weltmeister Alex Baena, der in elf Ligaspielen bereits auf acht Torbeteiligungen mit fünf Toren und drei Vorlagen kommt. Baena zeichnet sich durch seine taktische Vielseitigkeit aus, da er offensiv gefühlt jede Position spielen kann, bildet aber oft auf der linken Seite ein hochgefährliches Duo mit dem Neuzugang Alejandro Grimaldo. Diese Kombination stellt eine ständige Bedingung für die Verteidigung der Kontrahenten dar und zeigt, wie effektiv Atletico die neuen Spieler integriert hat.

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Neben Baena unterstützen ihn Spieler wie Lee, David und der Trainersohn Giuliano Simeone in der Offensive, wobei die Taktik darauf abzielt, die beeindruckende Kulisse im eigenen Stadion zu nutzen, um früh für die eigene Führung zu sorgen. Atletico plant, diese frühe Führung dann durch die bewährte defensive Stärke zu sichern, was im Gegensatz zu früheren Jahren nun auch mit mehr Ballbesitz und aggressiverem Pressing einhergeht. Die Münchner stehen also vor der Aufgabe, nicht nur gegen eine gut organisierte Abwehr anzukommen, sondern auch die neue offensive Dynamik zu durchbrechen, was eine echte Mammutaufgabe darstellt.