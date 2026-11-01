Champions League Atletico Madrid gegen FC Bayern: TV, Livestream und Hintergrund

Details zum Uefa-Pokalspiel Atletico Madrid gegen FC Bayern am Dienstag. Informationen zur Uebertragung im TV, Livestream und zur aktuellen Form beider Teams.

Am Dienstagabend findet in Madrid das Champions League Spiel zwischen Atletico Madrid und dem FC Bayern München statt. Beide Mannschaften haben die Gruppenphase bisher hinter den eigenen Erwartungen gestartet. Der FC Bayern gastiert bei der Mannschaft von Trainer Diego Simeone in der spanischen Hauptstadt.

Start in die Champions League Saison

Atletico Madrid ist mit vier Punkten aus den ersten drei Spielen mittelmäßig in die internationale Saison gestartet. Die Leistung des Teams zeigte bisher kein klares Bild nach oben. Der FC Bayern München liegt mit ebenfalls nur fünf Punkten aus drei Spielen hinter den hohen Erwartungen der Fans und Experten. Besonders das überraschende Unentschieden gegen Viking Stavanger in Norwegen hat in der Bundesliga-Szene für Unruhe gesorgt.

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Uebertragung auf Amazon Prime Video

Amazon Prime Video besitzt die exklusiven Rechte für das Champions League Spiel am Dienstagabend. Folgerichtig zeigt der Pay-TV-Sender das Duell zwischen Atletico Madrid und dem FC Bayern München live und in voller Länge. Für die Verfolgung der Partie ist ein kostenpflichtiges Abonnement bei Amazon erforderlich. Nur Abonnenten haben Zugriff auf das Live-Erlebnis ohne Verzögerung.

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Livestream und technische Bedingungen

Fuer zahlende Amazon Prime Video Kunden ist das Spiel natuerlich auch im Livestream abrufbar. Die Uebertragung bietet eine hochwertige Qualitaet, die den Anforderungen des europaeischen Vereinswettbewerbs gerecht wird. Zuschauer koennen das Topspiel bequem von zu Hause verfolgen. Eine spezielle App oder der Zugriff via Browser ist dafuer notwendig.