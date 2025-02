Champions League Auslosung: Bayern München hat Glück, Dortmund trifft auf Sporting Lissabon

Die Auslosung für die Playoffs und Achtelfinals der Champions League ist in Nyon gelaufen. Der FC Bayern München hat Manchester City erspart und trifft auf Celtic Glasgow. Borussia Dortmund muss sich auf Sporting Lissabon einstellen. Die Achtelfinal-Gegner werden erst am 21. Februar gelost.

In Nyon fand die Auslosung der Paarungen für die Playoffs der Champions League statt. Der FC Bayern München hatte dabei Glück und konnte Manchester City umgehen. Jetzt sind die Spiele gegen Celtic genau terminiert worden. Das brisante Wiedersehen mit Pep Guardiola ist erspart. Der deutsche Fußball-Rekordmeister wurde am Freitag für die Play-offs um den Achtelfinal-Einzug gegen Celtic Glasgow gelost. Die andere Option wäre Manchester City gewesen. Borussia Dortmund trifft auf Sport ing Lissabon.

'Ich kenne Celtic sehr lange', sagte Bayern-Trainer Vincent Kompany vorab.'Das ist eine besondere Atmosphäre dort. Sie haben in diesem Wettbewerb eine große Tradition.' Die Play-offs werden am 11./12. bzw. 18./19. Februar gespielt, als gesetzte Teams haben Bayern und der BVB im Rückspiel Heimrecht. Double-Gewinner Bayer Leverkusen hatte sich direkt für das Achtelfinale am 4./5. bzw. 11./12. März qualifiziert, einer der möglichen Gegner sind die Bayern. Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Die jeweiligen Achtelfinal-Gegner werden erst am 21. Februar gelost. Auch hier gibt es jeweils fixe Paare, aus denen sich der Gegner ergibt. Am Beispiel FC Bayern: Die Münchner bekommen entweder Bayer Leverkusen oder Atletico Madrid zugelost. Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Die Dortmunder um Neu-Coach Niko Kovac treffen in der K.o.-Phase zunächst auf Sporting Lissabon. Zunächst geht es für Dortmund nach Portugal, das Rückspiel gibt es im heimischen Signal-Iduna-Park. Die Münchner bekommen es zunächst mit Celtic zu tun und das ist im Vergleich zum drohenden Los mit Real oder City doch Glück für den Rekordmeister. Die Bayern habe das Rückspiel gegen Celtic zuhause.+++ Update, 31. Januar, 12:23 Uhr: Juve gegen PSV ++++++ Update, 31. Januar, 12:18 Uhr: Zuerst werden nun die Teams sortiert +++ Nach gesetzten und ungesetzten Team werden diese nun erst einmal in verschiedene Brackets in den Farben Blau und Silber sortiert. Im zweiten Schritt gibt es dann erst die konkreten Paarungen. Nun geht die UEFA in einem Videoclip noch mal auf die Regeln der Auslosung ein.+++ Update, 31. Januar, 12:01 Uhr: Jetzt geht es los +++ In Nyon startet nun das Prozedere der Auslosung. Noch wird allerdings zurückgeblickt auf die Ligaphase und anschließend der Ablauf der Auslosung der K.o.-Phase genauer erklärt.Ab 12 Uhr geht die Auslosung der Begegnungen in den Playoffs sowie der Achtelfinals für die Champions League in Nyon los. Mit dabei in den Lostöpfen sind mit dem FC Bayern München, Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen noch drei Vertreter aus der Bundesliga. Der VfB Stuttgart und RB Leipzig sind hingegen bereits in der Ligaphase der Königsklasse gescheitert. Wird Hugo Ekitike bei Eintracht Frankfurt der nächste Omar Marmoush? In Sachen Ablöse ist das gut möglich, denn wie die'Bild' berichtet, liegt sein Preisschild bereits jetzt bei 80 Millionen Euro. Sein Vertrag in Frankfurt läuft bis 2029, und wie es heißt, sieht der Plan mit dem Stürmer vor, dass er noch eine Saison, also bis 2026, bei den Hessen spielt. In dieser Spielzeit steht er in der Liga bei zwölf Toren und drei Vorlagen. Innenverteidiger Jonathan Tah hat angeblich einen neuen Verein. Wie die spanische'El Mundo Deportivo' schreibt, hat sich der Nationalspieler für einen Wechsel zum FC Barcelona entschieden. Der Vertrag von Tah läuft im Sommer aus, ein Wechsel zu Barca wäre demnach ablösefrei möglich. Fix ist der Wechsel noch nicht, vor allem muss Barcelona vorher Spieler loswerden, um den Nationalspieler überhaupt registrieren zu können. Laut dem Portal'Caught Offside' plant Manchester City im Sommer einen Großangriff auf Bayer Leverkusen. Demnach stehen zwei Spieler im Visier der'Skyblues'. Dabei soll es sich einerseits um Florian Wirtz,, handeln. Die Konkurrenz ist aber groß, auch Real Madrid und der FCB sollen den Offensivspieler auf dem Zettel haben. Zudem...... steht offenbar auch Jeremie Frimpong auf der Wunschliste von ManCity-Coach Pep Guardiola. Bei beiden Spielern sollen die Chancen trotz anderer Interessenten - auch um den rechten Schienenspieler gab es in der Vergangenheit immer wieder Wechselgerüchte - sehr gut stehen. Günstig wäre der Doppel-Transfer aber keinesfalls. So soll der amtierende englische Meister bereit sein, 170 bis 200 Millionen Euro an den Rhein zu überweisen. Beim FC Bayern dürfte sich im kommenden Sommer einiges in Sachen Kader tun. Vor allem auf den Flügeln gibt es diverse Kandidaten für einen Abgang. Als mögliche Neuverpflichtung kommt laut'Sky' auch Mohamed Salah infrage. Der Superstar des FC Liverpool ist im Sommer ablösefrei, eine Vertragsverlängerung kam bisher nicht zustand





ransport / 🏆 80. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Champions League Auslosung Playoffs Achtelfinale Bayern München Borussia Dortmund Celtic Glasgow Sporting Lissabon

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Champions League: Auslosung am Freitag - Bayern droht Manchester CityAm Freitag wird die Zwischenrunde der Champions League ausgelost. Für jeden gibt es zwei mögliche Gegner, die Bayern könnten auf Manchester City treffen.

Weiterlesen »

Champions League Auslosung: Modus, TV, Termine – Bayern droht ManCity!Das 18-Spiele-Spektakel in der Champions League ist vorbei. Jetzt muss Bayern vor einem Hammer-Los zittern. So sehen Sie die Play-off-Auslosung im TV.

Weiterlesen »

Champions-League-Auslosung im Liveticker: Auf wen Bayern und BVB treffen könnenIn der Champions League geht es in die K.o.-Runde! Heute steigt die Königsklassen-Auslosung. Grob wissen die Teams dabei schon, was ihnen bevorsteht. Der BVB dürfte ein leichtes Los bekommen, der FCB einen Hammer. Die Auslosung gibt es hier ab 12 Uhr im Liveticker.

Weiterlesen »

Champions League Auslosung: Bayern, Dortmund und Leverkusen im BlickfeldDie Auslosung für die Zwischenrunde der Champions League steht an. Der FC Bayern und Borussia Dortmund wissen noch nicht, wer ihre Gegner in der nächsten Runde sind. Bayer Leverkusen kennt den möglichen Gegner im Achtelfinale bereits, aber die genaue Paarung wird erst durch die Auslosung bekannt gegeben.

Weiterlesen »

Champions League: Auslosung im Live-Ticker – Losglück!: BAYERN gegen CELTICDie Champions League geht in die nächste Runde! 16 Teams müssen in den Playoffs ran. Der Bayern hat großes Glück, kommt um das Duell mit Pep herum.

Weiterlesen »

Champions-League-Auslosung: FC Bayern trifft auf Celtic, Dortmund spielt gegen SportingMöchten Sie wirklich alle Artikel aus Ihrer Merkliste löschen? Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

Weiterlesen »