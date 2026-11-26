Bayern München hat in der Champions League beim Tabellenvorletzten OSC Lille verloren - zugleich nahm die Debatte um Jamal Musialas Zukunft weiter Fahrt auf.

Bayern München hat in der Champions League beim Tabellenvorletzten OSC Lille verloren - zugleich nahm die Debatte um Jamal Musialas Zukunft weiter Fahrt auf. Die Bayern verloren ersatzgeschwächt und mitten in der selbst angeheizten Debatte um Jamal Musiala mit 1:2 beim OSC Lille.

Nach Dayot Upamecanos Tor verspielten die Bayern ihre Führung noch. Lille fuhr durch Ayase Ueda und durch ein Eigentor von Aleksandar Pavlović seinen ersten Saisonsieg in der Champions League ein.

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Damit fallen die Bayern auf Rang 15 zurück, nur die ersten acht erreichen direkt das Achtelfinale. Die letzten drei Ligaspiele bestreiten Bayern gegen Slavia Prag, bei Manchester United und gegen Betis Sevilla. Die Niederlage tue weh, sagte Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany bei DAZN,Lille war als Tabellen-35. mit nur einem Punkt aus fünf Spielen in die Partie gegangen.