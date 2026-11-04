Champions League: Bredlow und VfB Stuttgart reagieren auf Pfeifkonzert in Istanbul

Fabian Bredlow äußerte Irritationen über die Lautstärke im Stadion. Galatasaray siegte mit 2:0, doch der VfB sieht keine Schuld in den Fans.

Der deutsche Torwart Fabian Bredlow hat nach dem Champions-League-Spiel gegen Galatasaray deutliche Verwirrung über die extrem laute Atmosphäre im Istanbuler Ali Sami Yen Spor Kompleksi geäußert. Der 31 Jahre alte Profi des VfB Stuttgart erklärte, dass die Kommunikation im Spielverlauf aufgrund der ungewohnten Lautstärke, insbesondere der intensiven Pfiffe, erheblich erschwert war. Er bezweifelte sogar kurzzeitig, ob alle hörbaren Geräusche tatsächlich von menschlichen Stimmbändern erzeugt wurden.

Bredlow Zweifel an künstlicher Tonquelle

Fabian Bredlow schilderte, dass er am Anfang des Spiels, das am Mittwochabend stattfand, eine sehr hohe Lautstärke wahrnahm. Besonders störend empfand er das plötzliche Einsetzen von Pfiffen während der Gesänge der Anhänger. Dies führte bei ihm zu der Frage, ob da etwas nicht stimme und möglicherweise technische Hilfsmittel im Einsatz waren. Dennoch betonte er später, dass er zwischendurch die Geräusche ausgeblendet habe und sein Gehör weiterhin einwandfrei funktioniere.

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Social-Media-Kontroverse vor dem Anpfiff

Die Spannungen zwischen den Lagern begannen bereits vor dem Kick-off durch einen Vorfall in den sozialen Medien. Die Social-Media-Abteilung des VfB Stuttgart postete ein Foto einer Lautsprecheranlage im Stadion, begleitet von drei Grübel-Emojis. Einige Galatasaray-Anhänger interpretierten dies als Provokation oder den humorvollen Vorwurf, die Pfeifgeräusche seien künstlich verstärkt. Diese Debatte wurde unter anderem von den Medien Bild und Kicker aufgegriffen und sorgte für erhebliche Aufregung.

Entschuldigung und Annahme durch Gastgeber

Nach den heftigen Reaktionen der galaktischen Fangemeinschaft löschte der VfB Stuttgart den umstrittenen Beitrag umgehend und bat öffentlich um Entschuldigung. Der Verein betonte, dass keine Absicht bestanden habe, jemanden zu verletzen, und dankte für die Gastfreundschaft. Galatasaray reagierte diplomatisch und nahm die Entschuldigung entgegen. Der türkische Serienmeister lud die Stuttgarter dazu ein, sich auch beim nächsten Aufeinandertreffen in einem der besten Fußballstadien der Welt willkommen zu fühlen.

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Sportlicher Erfolg durch Tore von Batrakov

Auf dem Platz dominierte Galatasaray klar und feierte einen verdienten Sieg. Aleksei Batrakov sorgte in der 12. und 15. Minute für zwei Treffer, die den Vorsprung sicherten. Vor rund 50.000 Zuschauern erreichte der türkische Klub seinen zweiten Sieg in der Ligaphase der Champions League. Für den VfB Stuttgart bedeutete das 0:2 die erste Niederlage in diesem Wettbewerb nach drei Spielen zuvor, was die sportliche Überlegenheit der Gastgeber unterstrich.

Vorstand Wohlgemuth und Kapitän Undav entkräften Kritik

Trotz der medialen Debatte wies Sportvorstand Fabian Wohlgemuth jeglichen Einfluss der Atmosphäre auf das Ergebnis zurück. Er gab an, sich die Ohren nicht zuhalten müssen und sah die Stimmung vielmehr als motivierend für seine Mannschaft an. Auch Kapitän Deniz Undav distanzierte sich von der Kontroverse. Der 30-jährige Stürmer erklärte, ihn jucke die Diskussion nicht und er sei stolz auf die Leistung seines Teams, das trotz fehlenden Glücks nur knapp einen Punkt verteidigte.