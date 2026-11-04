Champions League: BVB besiegt Betis Sevilla mit 2:1

Borussia Dortmund gewinnt das Champions-League-Spiel gegen Betis Sevilla knapp mit 2:1. Die ran-Noten zeigen klare Defizite in der Defensive.

Im Rahmen der Champions League hat sich Borussia Dortmund im direkten Duell gegen den spanischen Vertreter Betis Sevilla durchgesetzt. Das Spiel endete mit einem knappen Endstand von zwei zu eins zugunsten der Schwarzgelben. Trotz des Sieges zeigten die Einzelbewertungen der Spieler auf, dass die Leistung nicht frei von Schwächen blieb, insbesondere in der defensive Linie wurden deutliche Unsicherheiten sichtbar.

Defensive Schwächen und individuelle Fehler

Ramy Bensebaini erhielt eine Note von drei vom Magazin ran. Seine Aufgabe bestand darin, die linke Flanke abzusichern, um Daniel Svensson Offensivläufe zu ermöglichen. Dies gelang ihm in den meisten Situationen souverän, jedoch blieben seine individuellen Highlights aus. Waldemar Anton hingegen zeigte eine seltsame Laufrichtung, als er einen zu kurz geratenen Pass von Jobe Bellingham nicht annahm. Dies führte dazu, dass Betis in der siebzehnten Minute ein Abseitstor schießen konnte. In der zweiten Halbzeit entdeckte Anton kurzzeitig sein Selbst, dribbelte drei Gegenspieler aus, doch sein anschließender Pass verhungerte. Defensiv wackelte Anton teils gewaltig und war hauptverantwortlich für den Ballverlust vor dem 1:1 der Spanier. Obwohl er gute Zweikämpfe gewann, blieb er ein permanenter Unsicherheitsfaktor.

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Mittelfeldaktion und offensive Chancen

Einer der Mittelfeldakteure musste von Beginn an quasi für zwei Verteidiger spielen, da Anton ständig schlecht positioniert war oder Zweikämpfe verlor. Dennoch erledigte er diese Aufgabe sehr gut, ebenso wie die regelmäßige diagonale Eröffnung in Richtung Ryerson. Ein anderer Spieler profitierte früh von einem Fehler in der Betis-Abwehr und spielte eine präzise Hereingabe auf Guirassy, der die starke Vorlage aber nicht nutzte. Nach etwa zwanzig Minuten folgte die nächste sehr gute Flanke, diesmal scheiterte jedoch Svensson. Svensson hatte Pech, dass er für wenig gleich Gelb sah. Insgesamt machte er ein ordentliches Spiel, bis Kovac ihn dann auswechselte. Ein weiterer Akteur zeigte ein halbgar Pressing und scheiterte mit einem Distanzschuss, bevor er über fast das gesamte Feld dribbelte und sein finaler Pass abgefangen wurde.

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Schlüsselmomente und Torvorlagen

Jobe Bellingham sammelte viele Ballkontakte, konnte dem Spiel diesmal aber nicht so richtig seinen Stempel aufdrücken. Dies lag auch daran, dass der BVB das Mittelfeld oft überbrückte. Vor dem 2:1 machte er einen sehr guten Lauf. Lange unauffällig, machte er nach zwanzig Minuten beinahe das 1:0, bekam den Schuss aus kurzer Distanz aber nicht ins Eck, sondern nur direkt auf den Keeper. Hatte auch im weiteren Verlauf zahlreiche gute Offensivmöglichkeiten, doch die letzte Aktion wollte nicht klappen. Er warf sich defensiv in jeden Zweikampf. Hatte riesiges Glück, dass sein schwaches Rückspiel, das zu einem Gegentor führte, nicht bestraft wurde, weil im Verlauf des Konters eine Abseitsposition vorlag. Generell kein guter Auftritt von Jobe Bellingham, der viel zu viele Bälle verlor. Vergab direkt vor dem 1:0 die Chance, sich selbst ins Spiel zu bringen, scheiterte aber kläglich.

Fußballfreude und entscheidende Assists

Fabio Silva ist viel unterwegs und profitierte etwas von der Guirassy-Verletzung. Denn fortan war er auch besser ins Spiel eingebunden. Er bewegte sich zwischen den Linien, machte Bälle fest und bot auch mal Tiefe durch Läufe an. Bei seinem Tor zum 1:0 war er hellwach und staubt ab. Das 2:1 leitete er wunderbar mit seinem Assist ein. Er brachte eine Spielfreude mit, die dem BVB-Spiel sehr gut tat. Guirassy vergab schon nach drei Minuten eine sehr gute Chance. Verletzte sich nach dreißigdrei ansonsten eher unauffälligen Minuten und musste vom Platz. War sehr aktiv und bemüht. Lange wollte ihm aber kaum etwas gelingen. Dann aber hatte er beim 2:1 seinen Moment. Sein Schuss war scharf, aber nicht extrem platziert, sah haltbar aus. Hatte immer wieder Ballverluste drin, die den eigenen Angriff störten.