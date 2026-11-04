Champions League: BVB empfängt Real Betis in der Gruppenphase

Borussia Dortmund tritt am Mittwoch in der Champions League gegen Real Betis an. Alles zur Live-Übertragung bei DAZN und zum aktuellen Formstand der Teams.

Borussia Dortmund empfängt am Mittwoch den spanischen Vertreter Real Betis Sevilla im Rahmen des vierten Spieltags der Champions League. Das entscheidende Gruppenspiel findet im Signal Iduna Park statt und ist für Fans ein wichtiges Highlight im europäischen Fußballkalender. Die Schwarz-Gelben suchen nach ihren bisherigen Leistungen in der Königsklasse nach weiteren Punkten, um ihre Position zu festigen.

Formanalyse und Tabellenstand im Vergleich

Real Betis Sevilla gilt aktuell als eine der überraschendsten Mannschaften in der laufenden Saison der UEFA Champions League. Die Andalussen haben ihre bisherigen drei Partien allesamt gewonnen und befinden sich mit neun Punkten auf dem fünften Platz der Tabelle. Der Erfolg des Teams beruht auf soliden Leistungen gegen starke Gegner wie Lille, FC Porto und Feyenoord. Alle drei Siege feierte die Mannschaft von Trainer Manuel Pellegrini bisher auf eigenem Terrain, was die Auswärtspartie in Dortmund zu einer besonderen Herausforderung macht.

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Gegner Borussia Dortmund zeigt sich aktuell stabil und ungeschlagen. Das Team ist seit fünf Pflichtspielen in Folge ohne Niederlage. Ein besonderer Erinnerungswert ist das jüngste Spiel in München, das mit einem 2:2 endete. Fabio Silva sorgte dabei erst in der 89. Minute für den Ausgleichstreffer. Diese Stabilität gibt dem BVB-Motorsatz die notwendige Sicherheit für den Auftritt gegen den aktuellen Tabellenfünften.

Übertragung und Medienrechte in Deutschland

Für Zuschauer in Deutschland stellt sich die Frage, wo sie das Spiel live verfolgen können. Eine Übertragung im kostenlosen Free-TV ist für dieses Specific Event nicht geplant. Die exklusiven Medienrechte liegen bei DAZN, das das Match zwischen Borussia Dortmund und Real Betis ausschließlich im Streaming-Dienst sowie im Pay-TV zeigt.

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Um den Spielverlauf live zu verfolgen, ist ein kostenpflichtiges Abo bei DAZN erforderlich. Dieser Anbieter bietet neben dem Video-Stream auch detaillierte Statistiken und Analysen an. Für Nutzer, die kein Abo abschließen möchten, bleibt die Möglichkeit, das Spiel in ausgewählten Bars, Restaurants oder Fan-Zonen im Rahmen von öffentlichen Sendeveranstaltungen zu verfolgen. Der Start des Spiels ist für den Abend des Mittwochs angesetzt.

Hintergrund: Top-Spiele und aktuelle Ergebnisse

Die Champions League bringt in dieser Spieltag-Woche auch andere hochkarätige Begegnungen hervor. Ein weiteres Top-Spiel ist die Konfrontation zwischen Atletico Madrid und dem FC Bayern München. Dieses Duell wird ebenfalls umfassend im TV und im Stream übertragen. Die Übertragungsrechte für dieses Spiel decken sich mit denen für das Match in Dortmund, was die Bedeutung der DAZN-Plattform für Fußballfans in der Region unterstreicht.

Die Analyse der aktuellen Formkurven zeigt, dass beide Parteien in Dortmund motiviert sind. Real Betis profitiert von der Erfahrung, dass Auswärtsspiele in der Champions League oft taktisch schwieriger sind als Heimpartien. Borussia Dortmund nutzt die Heimatunterstützung, um die eigenen Punkteziele zu verfolgen. Die taktischen Disziplinen beider Trainer werden im direkten Vergleich eine entscheidende Rolle spielen.

Ausblick und Bedeutung des Treffens

Das Ergebnis dieses Spiels kann einen maßgeblichen Einfluss auf die weitere Gruppenphase haben. Für Real Betis ist ein Sieg im Auswärtsspiel ein wichtiger Schritt zur Sicherung des Achtelfinales. Borussia Dortmund muss seine Unbesiegtheitsserie erhalten und Punkte gegen einen direkten Konkurrenten sammeln. Die Fans dürfen ein spannendes Duell erwarten, bei dem jede Tordrohung lebenswichtig sein kann.

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Die Medienberichte heben besonders die Bedeutung der defensiven Stabilität hervor. Während Real Betis mit der Erfahrung von Siegern auftritt, setzt der BVB auf die eigene Struktur und die Unterstützung der eigenen Fans. Die Übertragung durch DAZN ermöglicht es Millionen von Zuschauern, diesen historischen Moment zu erleben und die Entwicklung der Teams in Europa zu verfolgen. Die nächste Spielminute steht direkt bevor.