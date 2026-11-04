Champions League: BVB gegen Real Betis - Termine, TV und Stream

Das Champions-League-Spiel zwischen Borussia Dortmund und Real Betis Sevilla steht an. Alle Infos zu Live-Stream, TV-Übertragung, Kick-off-Zeit und aktuellen Spielständen.

Am Mittwoch empfängt Borussia Dortmund im ersten Durchgang der Champions League seinen Gast Real Betis Sevilla. Es ist der vierte Spieltag der aktuellen Saison, bei dem die Schwarz-Gelben versuchen, ihren ungeschlagenen Streak fortzusetzen. Das Spiel ist ein wichtiger Test für die Mannschaft von Trainer Edin Terzić gegen eine spanische Mannschaft, die in der Gruppenphase bislang keine Niederlage hinnehmen musste.

Die Aufstellung für den BVB wird die üblichen Akteure beinhalten, wobei die Offensive im Zentrum stehen wird. Im Gegensatz dazu tritt Real Betis unter der Leitung von Manuel Pellegrini an. Die Gäste aus Sevilla gelten als eine der Überraschungsmannschaften des Wettbewerbs, da sie alle drei bisherigen Partien gewinnen konnten. Aktuell belegen sie mit neun Punkten den fünften Tabellenplatz in ihrer Gruppe.

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Historie und aktuelle Leistungsdaten

Ein Blick auf die historische Duelle zwischen diesen beiden europäischen Giganten zeigt ein ausgeglichenes Bild. In der Vergangenheit endeten die Begegnungen häufig mit knappen Ergebnissen. So erinnerte sich die Öffentlichkeit noch an ein 2:2 im deutschen München, wobei Fabio Silva in der 89. Minute den Ausgleichstreffer erzielte. Solche engen Schlachten machen das heutige Duell im Signal Iduna Park zu einem besonders spannend zu verfolgenden Event für die Fans.

Real Betis Sevilla hat in der aktuellen Champions-League-Saison bisher alle drei Partien gewonnen. Dabei setzten sich die Spanier gegen etablierte Gegner wie Lille, Porto und Feyenoord durch. Alle drei Siege konnten sie dabei ausschließlich auf eigenem Heimplatz feiern. Dies ist das erste Mal in dieser Phase des Wettbewerbs, dass sie auswärts antreten müssen, was ihnen die Erfahrung einer Auswärtssituation im deutschen Fußball abgeht.

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Verlauf und taktische Analyse des ersten Halbjahres

Im ersten Durchgang fiel kein Tor, was die Defensive beider Teams unterstrich. Der BVB legte dabei sehr vielversprechend los. Insbesondere die Diagonalbälle von Niclas Füllkrug, der hier fälschlich als Schlotterbeck genannt wird, zu Jonas Ryerson stellten die spanischen Gäste vor massive Probleme. Die Passungenauigkeiten oder die falsche Interpretation der Quelle führen zu Verwirrung, doch die Struktur der Angriffe war klar erkennbar.

Mehrmals konnte der Norweger Ryerson mit einem Querpass in die Mitte spielen. Trotz guter Abschlüsse fiel das ersehne Tor nicht. In den Minuten drei, neun und einundzwanzig scheiterten die Angriffsschemen des BVB knapp. In der Zwischenzeit waren die anfangs zögerlich agierenden Spanier erfolgreich, doch wegen einer Abseitsstellung zählte das 1:0 für Betis nicht. Die Schiedsrichterentscheidung hielt das Spiel also auf 0:0.

Strategische Ausrichtung und taktische Anpassungen

Der BVB war anfangs dominant und kontrollierte das Spielgeschehen über weite Strecken. Mit der Zeit ließen die Schwarz-Gelben jedoch nach und ermöglichten es den Gästen, sich im Spiel zu etablieren. Eigene Fehler sorgten dafür, dass Real Betis immer mehr Druck aufbauen konnte. Manuel Pellegrini nutzte diese Phasen, um sein Team zu stabilisieren und die Defensive zu ordnen. Die Umstellung auf eine defensive Haltung zeigte bei den Spaniern Wirkung.

Die Aufstellung von Real Betis Sevilla umfasste Akteure wie Valles, Ortiz, Llorente, Natan und Gomez. Im Mittelfeld agierten Bernal, Deossa und Antony. Dani Ceballos und Abde unterstützten die Offensive, während Parrott als Sturmspitze fungierte. Diese Konstellation zielte darauf ab, die Räume des BVB auszunutzen und die Defensive der Gastgeber zu belasten. Die Strategie ging auf, wenn auch ohne torliche Konsequenz.

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Wichtige Termine und Übertragungsrechte

Für die Zuschauer stellt sich die Frage, wie sie das Spiel verfolgen können. Das Champions-League-Match zwischen Borussia Dortmund und Real Betis ist im Free-TV nicht zu sehen. Wer live dabei sein möchte, muss auf Bezahlanbieter zurückgreifen. DAZN zeigt das Spiel zwischen Dortmund und Betis exklusiv und live im Stream bzw. Pay-TV. Dafür ist ein kostenpflichtiges Abo nötig.

Neben diesem Duell gibt es weitere wichtige Spiele im deutschen Fußballkontext. So gab es in einer anderen Partie ein Halbzeitresultat von 0:1 nach bitterem Eigentor. Die Übersicht zur Übertragung von Borussia Dortmund vs. Real Betis ist auf den Plattformen von DAZN gut strukturiert. Fans können den Liveticker nutzen, um jeden Ballkontakt zu verfolgen. Dies ist besonders für unterwegs interessant und bietet volle Flexibilität.

Zukünftige Herausforderungen und Marktreaktionen

Das Ergebnis dieses Spiels wird einen erheblichen Einfluss auf die weitere Gruppenphase haben. Für den BVB ist ein Sieg essenziell, um die Tabellenführung zu festigen. Der ungeschlagene Streak von fünf Pflichtspielen soll erhalten bleiben. Für Real Betis ist es eine Chance, die Auswärtsschwäche in der Champions League zu überwinden und Punkte zu sammeln. Die Analyse der Leistung wird nach dem Spiel intensiv erfolgen.

Die Erwartungen der Fans sind hoch, da das Team von Edin Terzić in der Bundesliga stark aufspielt. Die Vorbereitung auf den Gegner war detailliert. Die Defensive muss wachsam bleiben, um keine weiteren Fehler zu machen. Die Offensive muss die wenigen Chancen nutzen, um den Knoten zu schneiden. Die Zukunft wird zeigen, ob diese Strategie aufgeht. Die Medien berichten ausführlich über die Entwicklungen.